Более 8% болельщиков сборной покупают билеты на матчи за криптовалюту

При отборе в Чемпионат мира 2026 года доля продаж билетов на матчи Национальной сборной Украины по футболу, приобретенных за криптовалюту благодаря партнерству с WhiteBIT, выросла до впечатляющих 8,5%. Это не просто цифра, а доказательство того, что футбольные фанаты все более активно принимают новые технологии.

Билеты за криптовалюту – просто, быстро, без ограничений



Уже больше двух лет WhiteBIT является официальным криптопартнером Национальной сборной Украины. Именно благодаря партнерству с WhiteBIT обеспечивается оплата криптой через сервис М-Ticket, а также в этот футбольный сезон к проекту приобщили еще одного оператора — Ticketsbox. Оплата криптовалютой обеспечила возможность покупать билеты без ограничений и проблем с международными транзакциями, что идеально для наших фанатов за рубежом.

Во время отборочного цикла в Чемпионат мира 2026 года фанаты могли приобрести билеты за криптовалюту на домашние матчи против Франции (05.09, Вроцлав), Азербайджана (13.10, Краков) и Исландии (16.11, Варшава).

UAF Fan Zone: эмоции, игра и настоящие призы



Партнерство WhiteBIT и Сборной Украины по футболу – это не только о технологиях. Это о фанатской культуре, объединяющей страну. И в этом году болельщики получили новые способы поддержать.

В августе WhiteBIT совместно с Национальной сборной Украины по футболу запустили UAF Fan Zone - фан-клуб Сборной, объединяющий болельщиков независимо от того, где они находятся. Платформа стала местом, где фанаты могут соперничать, выполнять задания, отвечать на вопросы и накапливать баллы, чтобы выиграть призы.

Сто активных участников разделили между собой призовой фонд в 2000 USDT, рекордсмен фан-зоны набрал 180 065 баллов и получил 100 USDT, а еще десять фанатов выиграли официальный мерч Сборной Украины.

Болей где бы ты ни был — даже с экрана стадиона



Особой стала активность «Болей где бы ты ни был вместе с WhiteBIT!». Пользователи записывали короткие видео с поддержкой сборной, и лучший ролик транслировался на больших экранах во время матча Украина — Франция во Вроцлаве.

Главными героями ролика стали двое друзей, победивших в активности. Их месседж увидела вся арена – момент, когда технологии объединили фанатов, разбросанных по миру.

Футбол без границ



Партнерство WhiteBIT и Сборной Украины доказывает: современные технологии могут сблизить не меньше общих побед. А фраза «Болей где бы ты ни был» становится реальностью — когда криптовалюта открывает новые возможности для каждого фаната и делает футбол действительно без границ.