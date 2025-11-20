Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Англия
20 ноября 2025, 06:42 |
1614
0

Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз

Михаил может скоро вернуться в большой футбол

20 ноября 2025, 06:42 |
1614
0
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист Михаил Мудрик поддерживает форму и готовится к возможному возвращению на поле после допингового скандала.

По данным портала Футбол Украины, дисквалификация украинского вингера Михаила Мудрика из-за допингового скандала подходит к концу. Ожидается, что игрок сможет вернуться на поле уже в мартовских матчах сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.

По теме:
Арсенал договорился о продлении контракта с ключевым игроком команды
Экс-игрок Динамо: «На стадии плей-офф удобных соперников не существует»
Обидчик Динамо попал в список номинантов на звание лучшего клуба 2025 года
Михаил Мудрик допинг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин узнал от Алонсо новости, когда он наконец будет играть за Реал
Футбол | 19 ноября 2025, 22:02 6
Лунин узнал от Алонсо новости, когда он наконец будет играть за Реал
Лунин узнал от Алонсо новости, когда он наконец будет играть за Реал

Андрей готовится к Кубку короля

ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия
Футбол | 19 ноября 2025, 08:45 0
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия

Илья помог команде выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2026

В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
Футбол | 19.11.2025, 07:15
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
Холанд готов немедленно покинуть Ман Сити, если из клуба уйдет этот человек
Футбол | 20.11.2025, 04:42
Холанд готов немедленно покинуть Ман Сити, если из клуба уйдет этот человек
Холанд готов немедленно покинуть Ман Сити, если из клуба уйдет этот человек
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Футбол | 19.11.2025, 16:01
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
19.11.2025, 12:20 105
Футбол
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
18.11.2025, 06:02 2
Бокс
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
18.11.2025, 06:42 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
18.11.2025, 00:13 2
Бокс
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
18.11.2025, 00:42 4
Бокс
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем