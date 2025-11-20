Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Михаил может скоро вернуться в большой футбол
Украинский футболист Михаил Мудрик поддерживает форму и готовится к возможному возвращению на поле после допингового скандала.
По данным портала Футбол Украины, дисквалификация украинского вингера Михаила Мудрика из-за допингового скандала подходит к концу. Ожидается, что игрок сможет вернуться на поле уже в мартовских матчах сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.
В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей готовится к Кубку короля
Илья помог команде выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2026