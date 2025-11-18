Как выглядит прогнозный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026

Сборная Украины, скорее всего, окажется в третьей корзине при жеребьевке финального турнира чемпионата мира 2026.

Жеребьевка финального раунда ЧМ-2025 состоится 5 декабря в Вашингтоне.

Украина завершила групповой этап на втором месте и теперь в марте 2026 года будет бороться за путевку в финальный турнир в матчах плей-офф.

Команды распределяются по корзинам исходя из своего рейтинга на момент жеребьевки.

Четыре победителя плей-офф УЕФА и два победителя межконтинентального плей-офф не будут известны к моменту жеребьевки, поскольку эти поединки назначены на март 2026 года. Во время жеребьевки они будут отмечены как победитель плей-офф 1, 2 и т.д. Для распределения по корзинам принимается в учет наиболее высокий рейтинг среди команд из каждого пути плей-офф.

Команда Сергея Реброва, по текущей ситуации, попадает в третью корзину

Во время жеребьевки 48 участников ЧМ-2026 будут распределены на 4 корзины по 12 команд. В первую корзину войдут три принимающие страны и 9 лучших команд рейтинга ФИФА. Во вторую, третью и четвертую корзины попадут остальные сборные в соответствии с их позициями в мировом рейтинге.

Формирование 12 групп пройдет случайным образом – по одной команде из каждой корзины. При этом в одной группе не могут оказаться две сборные из одной конфедерации, за исключением УЕФА, где допустимо присутствие сразу двух европейских команд.

Прогнозное распределение сборных по корзинам при жеребьевке ЧМ-2026

