  4. Лотар МАТТЕУС: «Я фанат Месси, но Роналду...»
Major League Soccer
18 ноября 2025, 10:19 |
Лотар МАТТЕУС: «Я фанат Месси, но Роналду...»

Легендарный немец сравнил Лионеля и Криштиану

18 ноября 2025, 10:19 |
Лотар МАТТЕУС: «Я фанат Месси, но Роналду...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лотар Маттеус

Легендарный полузащитник национальной сборной Германии Лотар Маттеус расхвалил аргентинского футболиста Лионеля Месси.

«Я фанат Месси из-за его стиля. Не люблю говорить, что Месси лучше Роналду, потому что они разные. Роналду более мощный и физически сильный. Месси – умнее.

Если Роналду радует краткосрочно, игрой Месси можно наслаждаться долго. Поэтому я предпочитаю Месси. Он был важнее для футбола за последние 15 лет. Если бы я мог сыграть с кем-нибудь из них, то это был бы точно маэстро из Аргентины», – сказал Маттеус.

В настоящее время Лионель Месси играет в MLS за Интер Майами, а Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за Аль-Наср.

Лотар Маттеус Лионель Месси Криштиану Роналду Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд
