  4. Рональд КУМАН: «Было много хороших моментов, но были и плохие»
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 10:32 | Обновлено 18 ноября 2025, 10:40
129
0

Главный тренер сборной Нидерландов прокомментировал победу над Литвой

УЕФА. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу над национальной командой Литвы (4:0) в матче отбора к чемпионату мира 2026:

«Мы надеялись, что это будет матч, в котором мы будем хорошо играть от первой до последней минуты и забивать много голов. В первом тайме мы должны были забить 2 или даже 3 гола. Было много хороших моментов, но также и несколько плохих. Но в целом это была хорошая игра.

Гол Малена? Он имеет это в себе, особенно когда играет на фланге. Он обладает скоростью и техникой. А когда он прорывается внутрь, он очень целеустремлен.

Я сказал и Хави Симонсу, и Тиджани Рейндерсу играть высоко, близко к Мемфису. Не отступать назад, чтобы попытаться получить мяч. И это получилось довольно хорошо. Второй тайм был лучше первого. Хави был очень опасен и забил хороший гол. Я был доволен его игрой.

Ожидания от ЧМ-2026? Я не хочу делать прогнозов. Я считаю, что у нас очень сильный состав, и конкуренция за места в нем большая. Но мы должны осознавать, что во время отборочного турнира у нас были моменты, которые не были хорошими, когда мы снижали уровень игры или теряли большие шансы. Мы должны это исправить».

По теме:
Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы забили 15 голов за последние 5 матчей»
Александр РЯБОКОНЬ: «Наша команда доминировала с первых минут»
Коуч сборной Словакии пояснил позорное поражение от Германии
сборная Литвы по футболу сборная Мальты по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу Дониелл Мален Хави Симонс Рональд Куман пресс-конференция Тиджани Рейндерс
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
