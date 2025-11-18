Рональд КУМАН: «Было много хороших моментов, но были и плохие»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу над национальной командой Литвы (4:0) в матче отбора к чемпионату мира 2026:

«Мы надеялись, что это будет матч, в котором мы будем хорошо играть от первой до последней минуты и забивать много голов. В первом тайме мы должны были забить 2 или даже 3 гола. Было много хороших моментов, но также и несколько плохих. Но в целом это была хорошая игра.

Гол Малена? Он имеет это в себе, особенно когда играет на фланге. Он обладает скоростью и техникой. А когда он прорывается внутрь, он очень целеустремлен.

Я сказал и Хави Симонсу, и Тиджани Рейндерсу играть высоко, близко к Мемфису. Не отступать назад, чтобы попытаться получить мяч. И это получилось довольно хорошо. Второй тайм был лучше первого. Хави был очень опасен и забил хороший гол. Я был доволен его игрой.

Ожидания от ЧМ-2026? Я не хочу делать прогнозов. Я считаю, что у нас очень сильный состав, и конкуренция за места в нем большая. Но мы должны осознавать, что во время отборочного турнира у нас были моменты, которые не были хорошими, когда мы снижали уровень игры или теряли большие шансы. Мы должны это исправить».