ВИДЕО. Зашел в раздевалку. Шевченко обратился к игрокам сборной Украины

Национальная сборная Украины убедительно обыграла Исландию (2:0) в заключительном туре группового этапа отборочного цикла ЧМ-2026. Подопечные Сергея Реброва пробились в плей-офф раунда квалификации.

После игры пресс-служба УАФ опубликовала видео из раздевалки «сине-желтых». Футболисты невероятно радовались, а затем слово взял президент УАФ Андрей Шевченко, который поблагодарил игроков национальной команды:

«Это история Украины сегодня. Не только вашего матча. Война, людям очень тяжело. Поверьте мне, вы дали больше сегодня для них, чем какие-то положительные новости, потому что они ждали этого.

Я полностью согласен с Сергеем Станиславовичем (Ребровым – прим.) о том, что приезд в сборную должен сейчас оцениваться совсем по-разному для вас. Это история. Мы сегодня строим все вместе будущую историю Украины и у каждого из нас есть свое направление. Вы сегодня сделали то, что от вас ждала вся страна.

Мне очень нравилось ваше настроение. Сегодня была команда, которая выходила на поле и хотела подарить людям радость. Молодцы. Сейчас концентрируемся уже на будущее», – сказал Шевченко.