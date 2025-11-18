Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Зашел в раздевалку. Шевченко обратился к игрокам сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
18 ноября 2025, 12:19 | Обновлено 18 ноября 2025, 12:35
460
0

ВИДЕО. Зашел в раздевалку. Шевченко обратился к игрокам сборной Украины

Глава УАФ напомнил футболистам, что в Украине продолжается война

18 ноября 2025, 12:19 | Обновлено 18 ноября 2025, 12:35
460
0
ВИДЕО. Зашел в раздевалку. Шевченко обратился к игрокам сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Национальная сборная Украины убедительно обыграла Исландию (2:0) в заключительном туре группового этапа отборочного цикла ЧМ-2026. Подопечные Сергея Реброва пробились в плей-офф раунда квалификации.

После игры пресс-служба УАФ опубликовала видео из раздевалки «сине-желтых». Футболисты невероятно радовались, а затем слово взял президент УАФ Андрей Шевченко, который поблагодарил игроков национальной команды:

«Это история Украины сегодня. Не только вашего матча. Война, людям очень тяжело. Поверьте мне, вы дали больше сегодня для них, чем какие-то положительные новости, потому что они ждали этого.

Я полностью согласен с Сергеем Станиславовичем (Ребровым – прим.) о том, что приезд в сборную должен сейчас оцениваться совсем по-разному для вас. Это история. Мы сегодня строим все вместе будущую историю Украины и у каждого из нас есть свое направление. Вы сегодня сделали то, что от вас ждала вся страна.

Мне очень нравилось ваше настроение. Сегодня была команда, которая выходила на поле и хотела подарить людям радость. Молодцы. Сейчас концентрируемся уже на будущее», – сказал Шевченко.

По теме:
Швеция – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Австрия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 18 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Андрей Шевченко сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован
Футбол | 17 ноября 2025, 13:41 8
Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован
Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован

Королевский клуб намерен продать украинского вратаря

ФОТО. Украинский футболист Барселоны попал в символическую сборную недели
Футбол | 18 ноября 2025, 12:29 1
ФОТО. Украинский футболист Барселоны попал в символическую сборную недели
ФОТО. Украинский футболист Барселоны попал в символическую сборную недели

Артем Рыбак продолжает впечатлять...

Защитник сборной Исландии – о суперсейве Трубина: «Я не мог поверить»
Футбол | 17.11.2025, 14:57
Защитник сборной Исландии – о суперсейве Трубина: «Я не мог поверить»
Защитник сборной Исландии – о суперсейве Трубина: «Я не мог поверить»
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 18.11.2025, 08:13
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Футбол | 18.11.2025, 07:39
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 16
Бокс
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 9
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер точно побьет Джошуа, а Усика...»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер точно побьет Джошуа, а Усика...»
16.11.2025, 23:19 1
Бокс
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 7
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 70
Футбол
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду
17.11.2025, 09:18 4
Футбол
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем