Известно, что Ребров сказал футболистам сборной Украины после Исландии

Национальная сборная Украины убедительно обыграла Исландию (2:0) в заключительном туре группового этапа отборочного цикла ЧМ-2026. Подопечные Сергея Реброва пробились в плей-офф раунда квалификации.

После игры пресс-служба УАФ опубликовала видео из раздевалки «сине-желтых». Футболисты невероятно радовались, а затем слово взял Сергей Ребров, который поблагодарил игроков. Также коуч отметил одну немаловажную деталь.

«Мы можем проиграть, можем выиграть, но сегодня была команда. Вы сегодня сражались. Да, я благодарен каждому из вас. Если бы Толя не потянул этот мяч, мы не знаем, что было бы. Если бы последние 10 минут так не атаковали – мы не знаем, что было бы. Для меня очень важно, что с первой до последней минуты была команда. Вы действительно работали для Украины. Я хотел бы сказать одну вещь. Когда я был тренером в Динамо, команде, я говорил игрокам: Может вы свои травмы залечите в команде?

Но сейчас другие времена. Я уверен, вам очень важно – вызов в сборную, приехать и бороться за нашу страну. Поэтому я хочу вас спросить. Это очень важно, чтобы вы в своих командах готовились. Сейчас у нас очень 2 важные встречи плейоф на чемпионат мира. Вы сделали очень хорошее дело, но у нас еще один шаг. Чтобы сделать этот шаг, готовьте себя в этих командах. Я очень благодарен, вы молодцы», – сказал Ребров.