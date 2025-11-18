Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кварцяный выдвинул претензии двум игрокам Украины за матч с Исландией
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 06:22 |
970
0

Кварцяный выдвинул претензии двум игрокам Украины за матч с Исландией

Тренеру не понравилась игра Миколенко и Конопли

18 ноября 2025, 06:22 |
970
0
Кварцяный выдвинул претензии двум игрокам Украины за матч с Исландией
УАФ. Виталий Кварцяный

Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный рассказал, к кому у него есть претензии за матч сборной Украины против Исландии.

«Ошибки допускал Миколенко на своем фланге, бывало, а на противоположном – Конопля чудил. Желтую получил в конце игры на ровном месте, но рыжие – они все такие, злые. Старался Ефим, даже слишком. К остальным игрокам претензий особо нет.

Еще хотел бы сказать о Цыганкове. Именно он во многом создавал преимущество в скорости для Украины, классно работал с мячом. В Исландии такого игрока не было», – сказал Кварцяный.

По теме:
ПЭРРОТТ после хет-трика Венгрии: «Это впервые, когда я заплакал»
Белик рассказал, что помогло Украине выйти в плей-офф ЧМ-2026
ХОЛАНД: «При счете 1:1 он начал трогать меня за зад»
Виталий Кварцяный сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Ефим Конопля Виталий Миколенко
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
Футбол | 17 ноября 2025, 10:11 93
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 

Валерий Василенко – о выходе «сине-желтых» в плей-офф ЧМ-2026

Лунин отреагировал на матч Украина – Исландия, где Трубин показал чудо-игру
Футбол | 18 ноября 2025, 05:22 0
Лунин отреагировал на матч Украина – Исландия, где Трубин показал чудо-игру
Лунин отреагировал на матч Украина – Исландия, где Трубин показал чудо-игру

Украинская сборная победила со счетом 2:0

Украинский биатлонист объявил о завершении карьеры. Ему всего 24 года
Биатлон | 17.11.2025, 22:41
Украинский биатлонист объявил о завершении карьеры. Ему всего 24 года
Украинский биатлонист объявил о завершении карьеры. Ему всего 24 года
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Футбол | 17.11.2025, 08:18
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
Футбол | 17.11.2025, 06:50
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 7
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 9
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 68
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем