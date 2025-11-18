Кварцяный выдвинул претензии двум игрокам Украины за матч с Исландией

Известный в прошлом тренер Виталий Кварцяный рассказал, к кому у него есть претензии за матч сборной Украины против Исландии.

«Ошибки допускал Миколенко на своем фланге, бывало, а на противоположном – Конопля чудил. Желтую получил в конце игры на ровном месте, но рыжие – они все такие, злые. Старался Ефим, даже слишком. К остальным игрокам претензий особо нет.

Еще хотел бы сказать о Цыганкове. Именно он во многом создавал преимущество в скорости для Украины, классно работал с мячом. В Исландии такого игрока не было», – сказал Кварцяный.