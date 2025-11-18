Финляндия WU-15 – Украина WU-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 ноября в 13:00 матч 2-го тура турнира развития УЕФА
Девичья сборная Украины WU-15 проводит матч 2-го тура Турнира развития УЕФА в Финляндии.
18 ноября в 13:00 встречаются Финляндия WU-15 и Украина WU-15.
Турнир развития УЕФА проходит с 16 по 21 ноября в Финляндии на футбольных полях местной базы Eerikkilä Sport & Outdoor в Таммеле.
Соперницами украинок являются сверстники из Финляндии, Словакии и Эстонии. В первом туре Украина обыграла Эстонии (3:0), а Финляндия взяла верх над Словакией (2:0).
Турнирное положение: Украина, Финляндия (по 3 очка), Словакия, Эстония (по 0).
Перед соревнованиями девичья сборная Украины WU-15 провела кратковременный сбор во Львове. Главный тренер команды Наталья Игнатович вызвала на сборы 22 футболисток.
Турнир развития УЕФА для женских команд WU-16
- 16.11. 13:00. Финляндия – Словакия – 2:0
- 16.11. 17:30. Эстония – Украина – 0:3
- 18.11. 13:00. Финляндия – Украина
- 18.11. 17:30. Эстония – Словакия
- 21.11. 11:00. Словакия – Украина
- 21.11. 15:00. Финляндия – Эстония
