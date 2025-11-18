Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
18 ноября 2025, 13:00
Финляндия WU-15 – Украина WU-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 ноября в 13:00 матч 2-го тура турнира развития УЕФА

УАФ

Девичья сборная Украины WU-15 проводит матч 2-го тура Турнира развития УЕФА в Финляндии.

18 ноября в 13:00 встречаются Финляндия WU-15 и Украина WU-15.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турнир развития УЕФА проходит с 16 по 21 ноября в Финляндии на футбольных полях местной базы Eerikkilä Sport & Outdoor в Таммеле.

Соперницами украинок являются сверстники из Финляндии, Словакии и Эстонии. В первом туре Украина обыграла Эстонии (3:0), а Финляндия взяла верх над Словакией (2:0).

Турнирное положение: Украина, Финляндия (по 3 очка), Словакия, Эстония (по 0).

Перед соревнованиями девичья сборная Украины WU-15 провела кратковременный сбор во Львове. Главный тренер команды Наталья Игнатович вызвала на сборы 22 футболисток.

Турнир развития УЕФА для женских команд WU-16

  • 16.11. 13:00. Финляндия – Словакия – 2:0
  • 16.11. 17:30. Эстония – Украина – 0:3
  • 18.11. 13:00. Финляндия – Украина
  • 18.11. 17:30. Эстония – Словакия
  • 21.11. 11:00. Словакия – Украина
  • 21.11. 15:00. Финляндия – Эстония

Инфографика

По теме:
Украина WU-15 разгромила Эстонию WU-15 на старте Турнира развития УЕФА
Украина WU-15 – Эстония WU-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наталья ИГНАТОВИЧ: «С соперниками будем знакомиться в Финляндии»
