Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-вратарь сборной Украины: «Он вытащил игру и вывел сборную в плей-офф»
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 02:15 |
218
0

Экс-вратарь сборной Украины: «Он вытащил игру и вывел сборную в плей-офф»

Близнец поделился впечатлениями от победы над Исландией

18 ноября 2025, 02:15 |
218
0
Экс-вратарь сборной Украины: «Он вытащил игру и вывел сборную в плей-офф»
Металлург Запорожье. Илья Близнюк

Бывший вратарь сборной Украины Илья Близнюк поделился впечатлениями от победы сборной Украины в матче с Исландией (2:0) и выделил ключевые факторы, которые определили успех в поединке.

– Долгожданная победа, на которую все ждали! Игра на нервах до последней минуты матча. Согласны?

– Да, вышел тяжелый матч. Обе команды навязали друг другу много борьбы, единоборств, и одна ошибка могла стоить исхода встречи. Слава Богу, что есть такой игрок, как Трубин, который в критический момент исправил ошибки партнеров. В первом эпизоде второго тайма он отразил неприятный удар соперника головой под перекладину.

Его опыт подсказал, что нужно стоять на ногах, и благодаря этому он отбил удар. А на 77-й минуте он совершил чудо, когда был проигран стандарт, казалось, мяч уже в сетке, но снова выручил Трубин.

Ключевой момент матча, который впоследствии решил исход поединка. Уверен, если бы Украина пропустила, команда сразу бы сломалась психологически и матч уже не вытянула бы. Исландцы получили ответ: когда не забиваешь ты, забивают тебе.

– Какие качества игры сборной определили успех?

Огромная самоотдача, настрой на победу с первых минут, агрессия, прессинг и отличные физические кондиции, позволившие выдержать темп в конце игры, когда нужно было играть через «не могу». Восемь игроков вышли в стартовом составе, которые не участвовали в матче против Франции.

Ребров правильно рассчитался, пожертвовав престижем сборной ради достижения главной цели. Он понимал, что Исландия – очень крепкая, организованная команда, и свежесть футболистов может многое решить. Так и случилось. У нашей сборной хватило сил на финишной прямой сделать рывок в последние десять минут и дожать соперника, забив два мяча.

– Нужно отметить удачные замены – выход Шапаренко и Яремчука, а чуть позже – Гуцуляка.

– Было видно, что исландцы с середины второго тайма начали понемногу проседать. Выход Шапаренко, Яремчука и Гуцуляка дал свежий толчок в игре. При первом голе именно Гуцуляк головой скинул мяч на дальнюю штангу, после чего Зубков завершил розыгрыш стандарта.

А во втором эпизоде подкаты Шапаренко позволили перехватить мяч в центре, дальше Калюжный проткнул на Гуцуляка, удар, рикошет – и мы в плей-офф. Ситуация требовала выпускать игроков на атаку, так как нужно было забивать. Тот же Яремчук имел отличный шанс, но вратарь исландцев оказался на высоте, парировав два удара подряд.

– Очень качественная игра крайних полузащитников Зубкова и Цыганкова привела к победе. Согласны?

Да, благодаря этим двум игрокам, скоростным фланговым проходам удалось раскачать оборону соперника. В конце, при счете 0:0, исландцы перешли играть в пять защитников, видимо, чтобы удержать ничью. И Цыганков, и Зубков хорошо умеют обыгрывать один в один, что эффективно при плотной обороне.

Благодаря их креативным действиям и был достигнут успех. Заслуга в победе всей команды! Ребята боролись до конца, отдали все силы, которых, кстати, не хватило сопернику, что сыграло решающую роль. Но еще раз повторюсь и выделю Трубина. Именно он вытянул игру и вывел сборную в раунд плей-офф.

Благодаря победе над Исландией Украина обеспечила участие в плей-офф, где продолжит борьбу за выход на чемпионат мира.

По теме:
ХОЛАНД: «При счете 1:1 он начал трогать меня за зад»
Плюс Германия и Нидерланды. Уже известны 34 из 48 участников ЧМ-2026
Чехия – Гибралтар – 6:0. Легкая разминка перед плей-офф. Видео голов, обзор
Илья Близнюк Анатолий Трубин Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия ЧМ-2026 по футболу Роман Яремчук Алексей Гуцуляк Николай Шапаренко Александр Зубков Иван Калюжный
Михаил Олексиенко Источник: UA-Football
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Футбол | 17 ноября 2025, 13:12 35
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине

Особое внимание приковано к поединкам Германии, Дании и Австрии

Мальта – Польша – 2:3. Как забил Левандовски. Видео голов и обзор
Футбол | 18 ноября 2025, 01:39 0
Мальта – Польша – 2:3. Как забил Левандовски. Видео голов и обзор
Мальта – Польша – 2:3. Как забил Левандовски. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026

Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 17.11.2025, 22:42
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Анатолию Трубину нашли новую команду
Футбол | 17.11.2025, 09:18
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
Футбол | 17.11.2025, 06:50
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 6
Бокс
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 9
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
16.11.2025, 06:23 1
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
16.11.2025, 09:18 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем