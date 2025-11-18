Экс-вратарь сборной Украины: «Он вытащил игру и вывел сборную в плей-офф»

Бывший вратарь сборной Украины Илья Близнюк поделился впечатлениями от победы сборной Украины в матче с Исландией (2:0) и выделил ключевые факторы, которые определили успех в поединке.

– Долгожданная победа, на которую все ждали! Игра на нервах до последней минуты матча. Согласны?

– Да, вышел тяжелый матч. Обе команды навязали друг другу много борьбы, единоборств, и одна ошибка могла стоить исхода встречи. Слава Богу, что есть такой игрок, как Трубин, который в критический момент исправил ошибки партнеров. В первом эпизоде второго тайма он отразил неприятный удар соперника головой под перекладину.

Его опыт подсказал, что нужно стоять на ногах, и благодаря этому он отбил удар. А на 77-й минуте он совершил чудо, когда был проигран стандарт, казалось, мяч уже в сетке, но снова выручил Трубин.

Ключевой момент матча, который впоследствии решил исход поединка. Уверен, если бы Украина пропустила, команда сразу бы сломалась психологически и матч уже не вытянула бы. Исландцы получили ответ: когда не забиваешь ты, забивают тебе.

– Какие качества игры сборной определили успех?

Огромная самоотдача, настрой на победу с первых минут, агрессия, прессинг и отличные физические кондиции, позволившие выдержать темп в конце игры, когда нужно было играть через «не могу». Восемь игроков вышли в стартовом составе, которые не участвовали в матче против Франции.

Ребров правильно рассчитался, пожертвовав престижем сборной ради достижения главной цели. Он понимал, что Исландия – очень крепкая, организованная команда, и свежесть футболистов может многое решить. Так и случилось. У нашей сборной хватило сил на финишной прямой сделать рывок в последние десять минут и дожать соперника, забив два мяча.

– Нужно отметить удачные замены – выход Шапаренко и Яремчука, а чуть позже – Гуцуляка.

– Было видно, что исландцы с середины второго тайма начали понемногу проседать. Выход Шапаренко, Яремчука и Гуцуляка дал свежий толчок в игре. При первом голе именно Гуцуляк головой скинул мяч на дальнюю штангу, после чего Зубков завершил розыгрыш стандарта.

А во втором эпизоде подкаты Шапаренко позволили перехватить мяч в центре, дальше Калюжный проткнул на Гуцуляка, удар, рикошет – и мы в плей-офф. Ситуация требовала выпускать игроков на атаку, так как нужно было забивать. Тот же Яремчук имел отличный шанс, но вратарь исландцев оказался на высоте, парировав два удара подряд.

– Очень качественная игра крайних полузащитников Зубкова и Цыганкова привела к победе. Согласны?

Да, благодаря этим двум игрокам, скоростным фланговым проходам удалось раскачать оборону соперника. В конце, при счете 0:0, исландцы перешли играть в пять защитников, видимо, чтобы удержать ничью. И Цыганков, и Зубков хорошо умеют обыгрывать один в один, что эффективно при плотной обороне.

Благодаря их креативным действиям и был достигнут успех. Заслуга в победе всей команды! Ребята боролись до конца, отдали все силы, которых, кстати, не хватило сопернику, что сыграло решающую роль. Но еще раз повторюсь и выделю Трубина. Именно он вытянул игру и вывел сборную в раунд плей-офф.

Благодаря победе над Исландией Украина обеспечила участие в плей-офф, где продолжит борьбу за выход на чемпионат мира.