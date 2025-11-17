ВИДЕО. Германия забила еще два мяча в ворота Словакии

17 ноября в 21:45 проходит поединок заключительного тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборные Германии и Словакии играют в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во первом тайме хозяева поля забили еще 2 мяча в ворота соперников.

Голами отличились: Ридле Баку и Ассан Уэдраого. Счет стал 6:0 в пользу Германии.

ГОЛ! 5:0. Ридле Баку, 67 мин

ГОЛ! 6:0. Ассан Уэдраого, 79 мин