ВИДЕО. Германия забила еще два мяча в ворота Словакии
Голами отличились: Ридле Баку и Ассан Уэдраого
17 ноября в 21:45 проходит поединок заключительного тура квалификации чемпионата мира 2026.
Сборные Германии и Словакии играют в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».
Во первом тайме хозяева поля забили еще 2 мяча в ворота соперников.
Голами отличились: Ридле Баку и Ассан Уэдраого. Счет стал 6:0 в пользу Германии.
ГОЛ! 5:0. Ридле Баку, 67 мин
ГОЛ! 6:0. Ассан Уэдраого, 79 мин
