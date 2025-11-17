Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Билли Джин Кинг. Чемпион мира по спидвею поддержал сборную Польши
Кубок Билли Джин Кинг
17 ноября 2025, 18:26 |
68
0

Бартош Змарзлик побывал на матче против команды Румынии

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэла Лее, Бартош Змарзлик и Ига Швентек

Шестикратный чемпион мира по спидвею Бартош Змарзлик в воскресенье, 16 ноября, побывал на матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг 2026 в Гожуве, где сборная Польши принимала команду Румынии.

Перед матчем Змарзлик сфотографировался с лидером польской команды, экс-первой ракеткой мира Игой Швентек и румынской спортсменкой Габриэлой Лее.

Напомним, что Швентек в итоге обыграла Лее в двух сетах со счетом 6:2, 6:0, а сборная Польши выиграла матч со счетом 3:0 и после двух побед в группе В вышла в финальную стадию квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026.

Также напомним, что по итогам сезона SpeedwayGP 2025 Бартош Змарзлик стал чемпионом мира в шестой раз в карьере, повторив мировой рекорд, и стал первым в истории спидвеистом, который выиграл чемпионат мира четыре раза подряд.

спидвей чемпионат мира по спидвею SpeedwayGP Кубок Билли Джин Кинг Бартош Змарзлик Ига Свёнтек женская сборная Польши по теннису
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
