Кубок Билли Джин Кинг. Чемпион мира по спидвею поддержал сборную Польши
Бартош Змарзлик побывал на матче против команды Румынии
Шестикратный чемпион мира по спидвею Бартош Змарзлик в воскресенье, 16 ноября, побывал на матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг 2026 в Гожуве, где сборная Польши принимала команду Румынии.
Перед матчем Змарзлик сфотографировался с лидером польской команды, экс-первой ракеткой мира Игой Швентек и румынской спортсменкой Габриэлой Лее.
Напомним, что Швентек в итоге обыграла Лее в двух сетах со счетом 6:2, 6:0, а сборная Польши выиграла матч со счетом 3:0 и после двух побед в группе В вышла в финальную стадию квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026.
Также напомним, что по итогам сезона SpeedwayGP 2025 Бартош Змарзлик стал чемпионом мира в шестой раз в карьере, повторив мировой рекорд, и стал первым в истории спидвеистом, который выиграл чемпионат мира четыре раза подряд.
