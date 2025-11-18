ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
Виктор похвалил Анатолия Трубина
Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко похвалил голкипера лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина, который сейчас также является основным вратарем в главной команде страны.
«Анатолий Трубин должен оставаться номером 1 в сборной Украины, пока не закончит карьеру, – отметил Виктор Леоненко.
В этом сезоне на клубном уровне Трубин провел 18 матчей, пропустил 13 голов и уже сумел десять поединков свести на ноль.
16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.
