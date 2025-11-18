Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 06:42
Виктор похвалил Анатолия Трубина

УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко похвалил голкипера лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина, который сейчас также является основным вратарем в главной команде страны.

«Анатолий Трубин должен оставаться номером 1 в сборной Украины, пока не закончит карьеру, – отметил Виктор Леоненко.

В этом сезоне на клубном уровне Трубин провел 18 матчей, пропустил 13 голов и уже сумел десять поединков свести на ноль.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

Виктор Леоненко Анатолий Трубин сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Бенфика
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
