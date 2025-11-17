17 ноября 2025 года, в понедельник, в 19:00 по киевскому времени стартует товарищеский матч между молодежными сборными Албании и Украины.

Команды встретятся на поле стадиона Эльбасан Арена в городе Эльбасан, Албания.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В прошлом матче подопечные Унаи Мельгоса на выезде проиграли Турции (0:1) в отборе к молодежному чемпионату Европы 2027 U-21.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO или официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.