Где смотреть онлайн товарищеский матч Албания U-21 – Украина U-21
Игра состоится 17 ноября в 19:00
17 ноября 2025 года, в понедельник, в 19:00 по киевскому времени стартует товарищеский матч между молодежными сборными Албании и Украины.
Команды встретятся на поле стадиона Эльбасан Арена в городе Эльбасан, Албания.
В прошлом матче подопечные Унаи Мельгоса на выезде проиграли Турции (0:1) в отборе к молодежному чемпионату Европы 2027 U-21.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO или официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.
