Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
17 ноября 2025, 14:20 | Обновлено 17 ноября 2025, 14:21
Где смотреть онлайн товарищеский матч Албания U-21 – Украина U-21

Игра состоится 17 ноября в 19:00

Где смотреть онлайн товарищеский матч Албания U-21 – Украина U-21
Коллаж Sport.ua

17 ноября 2025 года, в понедельник, в 19:00 по киевскому времени стартует товарищеский матч между молодежными сборными Албании и Украины.

Команды встретятся на поле стадиона Эльбасан Арена в городе Эльбасан, Албания.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В прошлом матче подопечные Унаи Мельгоса на выезде проиграли Турции (0:1) в отборе к молодежному чемпионату Европы 2027 U-21.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO или официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

товарищеские матчи сборная Украины по футболу U-21 сборная Албании по футболу U-21
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
