Чемпионат мира
19 ноября 2025, 00:50 |
КВАРЦЯНЫЙ: «Ему не удалась игра за сборную Украины. Он это упустил»

Тренер – об игре Ваната против Исландии

КВАРЦЯНЫЙ: «Ему не удалась игра за сборную Украины. Он это упустил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнениями об игре Владислава Ваната в матче против Исландии.

«Видимо, тренеры делали ставку на скорость Ваната, который должен был обыграть в этом компоненте габаритных исландцев благодаря технике, но не совсем получилось. Имел хороший момент в начале второго тайма, но затянул с ударом и упустил возможность. В целом, игра Ваната не удалась», – сказал Кварцяный.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

По теме:
Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Бенфика Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Анатолий Трубин Украина - Исландия
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
