КВАРЦЯНЫЙ: «Ему не удалась игра за сборную Украины. Он это упустил»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнениями об игре Владислава Ваната в матче против Исландии.

«Видимо, тренеры делали ставку на скорость Ваната, который должен был обыграть в этом компоненте габаритных исландцев благодаря технике, но не совсем получилось. Имел хороший момент в начале второго тайма, но затянул с ударом и упустил возможность. В целом, игра Ваната не удалась», – сказал Кварцяный.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.