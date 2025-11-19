КВАРЦЯНЫЙ: «Ему не удалась игра за сборную Украины. Он это упустил»
Тренер – об игре Ваната против Исландии
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнениями об игре Владислава Ваната в матче против Исландии.
«Видимо, тренеры делали ставку на скорость Ваната, который должен был обыграть в этом компоненте габаритных исландцев благодаря технике, но не совсем получилось. Имел хороший момент в начале второго тайма, но затянул с ударом и упустил возможность. В целом, игра Ваната не удалась», – сказал Кварцяный.
16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Брентфорд» приобрел еще 25% прав на Егора Ярмолюка, который ранее играл за СК «Днепр-1»
Промоутер считает, что бой против Фабио Уордли не стал бы интересным для зрителей