Сборная Англии одержала победу над национальной командой Албании со счётом 2:0 в рамках заключительного, десятого тура группового этапа европейского отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года.

В течение данного отборочного цикла подопечные Томаса Тухеля дважды обыграли Албанию (2:0, 2:0), Латвию (3:0, 5:0), Андорру (1:0, 2:0) и Сербию (5:0, 2:0).

Этот результат позволил английской сборной завершить весь отборочный турнир только победами и с "сухим" счетом, что является выдающимся достижением. Таким образом, команда повторила уникальный рекорд, установленный сборной Югославии в квалификации к ЧМ-1954.

В квалификации к мундиалю 1954 года Югославия соревновалась в группе с Грецией (1:0, 1:0) и Израилем (1:0, 1:0). На самом мировом форуме балканская команда завершила свой путь на стадии четвертьфинала, где уступила будущим чемпионам — сборной ФРГ со счётом 0:2.