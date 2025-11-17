Сборная Англии повторила историческое достижение Югославии 1954 года
Подопечные Тухеля одержали 8 сухих побед
Сборная Англии одержала победу над национальной командой Албании со счётом 2:0 в рамках заключительного, десятого тура группового этапа европейского отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года.
В течение данного отборочного цикла подопечные Томаса Тухеля дважды обыграли Албанию (2:0, 2:0), Латвию (3:0, 5:0), Андорру (1:0, 2:0) и Сербию (5:0, 2:0).
Этот результат позволил английской сборной завершить весь отборочный турнир только победами и с "сухим" счетом, что является выдающимся достижением. Таким образом, команда повторила уникальный рекорд, установленный сборной Югославии в квалификации к ЧМ-1954.
В квалификации к мундиалю 1954 года Югославия соревновалась в группе с Грецией (1:0, 1:0) и Израилем (1:0, 1:0). На самом мировом форуме балканская команда завершила свой путь на стадии четвертьфинала, где уступила будущим чемпионам — сборной ФРГ со счётом 0:2.
100% & 0 - England (8 games) are the second European team to win 100% of their games in a FIFA World Cup qualifying campaign without conceding, after Yugoslavia in qualification for the 1954 FIFA World Cup (4 games). Perfection. pic.twitter.com/oAHbMNGCFn— OptaJoe (@OptaJoe) November 16, 2025
