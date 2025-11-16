Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сербия – Латвия – 2:1. Матч, который ничего не решал. Видео голов, обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Сербия
16.11.2025 19:00 – FT 2 : 1
Латвия
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 22:55 | Обновлено 16 ноября 2025, 22:57
32
0

Сербия – Латвия – 2:1. Матч, который ничего не решал. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Сербия – Латвия – 2:1. Матч, который ничего не решал. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября был проведен поединок между Сербией и Латвией в квалификации чемпионата мира 2026.

Местом проведения матча стала арена «Stadion Dubocica» в городе Лесковац.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сербия пропустила первой, однако смогла отыграться после перерыва и вырвать победу (2:1).

Этот матч ничего не решал, поскольку обе команды уже потеряли шансы на выход на мундиаль.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

16 ноября. Группа K

Сербия – Латвия – 2:1

Голы: Катай, 49, Станкович, 60 – Гутковскис, 12

Видеообзор матча:

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Станкович (Сербия), асcист Андрия Живкович.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Катаи (Сербия), асcист Андрия Живкович.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Гутковскис (Латвия), асcист Lukass Vapne.
сборная Сербии по футболу сборная Латвии по футболу видео голов и обзор
Андрей Витренко
