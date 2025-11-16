Сербия – Латвия – 2:1. Матч, который ничего не решал. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
16 ноября был проведен поединок между Сербией и Латвией в квалификации чемпионата мира 2026.
Местом проведения матча стала арена «Stadion Dubocica» в городе Лесковац.
Сербия пропустила первой, однако смогла отыграться после перерыва и вырвать победу (2:1).
Этот матч ничего не решал, поскольку обе команды уже потеряли шансы на выход на мундиаль.
Чемпионат мира 2026. Квалификация
16 ноября. Группа K
Сербия – Латвия – 2:1
Голы: Катай, 49, Станкович, 60 – Гутковскис, 12
Видеообзор матча:
События матча
