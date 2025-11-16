16 ноября был проведен поединок между Сербией и Латвией в квалификации чемпионата мира 2026.

Местом проведения матча стала арена «Stadion Dubocica» в городе Лесковац.

Сербия пропустила первой, однако смогла отыграться после перерыва и вырвать победу (2:1).

Этот матч ничего не решал, поскольку обе команды уже потеряли шансы на выход на мундиаль.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

16 ноября. Группа K

Сербия – Латвия – 2:1

Голы: Катай, 49, Станкович, 60 – Гутковскис, 12

Видеообзор матча: