Роман ГРИГОРЧУК: «Плей-офф? Любой соперник. Мы готовы сделать этот шаг»

Национальная сборная Украины комфортно одолела Исландию в тяжелом матче (2:0), квалифицировавшись в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года.

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, поделился эмоциями после матча и объяснил, почему не важно, с кем мы сыграем в плей-офф раунде отбора.

– Валидальная победа, но нельзя не отметить самоотдачу, с которой наши футболисты сыграли в матче против Исландии...

– Я бы не сказал, что эта победа была валидольной – я такого не чувствовал, видел, что у наших футболистов было огромное старание и ответственность. Зная, что у нас есть высококлассные футболисты... При таком подходе футболистов к матчу – переживания не было. Было спокойствие и было ясно, что голы должны прийти.

– Эта игра стала лучшей в выполнении сборной Украины в групповом этапе отборочного цикла?

– Самая лучшая? На данном этапе эта игра была самой важной. Надо отметить сборная сработала совершенно правильно, даже несмотря на столь сложную ситуацию перед матчем. Игроки решили минимальную задачу! Сейчас нужно об этом говорить только в положительных тонах.

– Болельщики назвали «Львом матча» Виктора Цыганкова. Соглашаетесь с этим мнением? Кого еще могли бы выделить после сегодняшнего матча?

– Я бы здесь смело сказал, думаю, многие со мной согласятся, сегодня на поле была именно команда. В таких случаях не желательно кого-либо выделять. Сегодня прекрасно сыграл весь коллектив, сыграл как команда – одно целое. Все понимали свою цель и все были настроены одержать победу.

Не хочется кого-то выделять, но если уж делать такой выбор, я все же отметил бы голкипера. Понимаю, что его действия были слишком важны, они были ужасно стратегически важны. Эти несколько сейвов Трубина! Не знаю, как бы все могло быть, даже не хочу об этом говорить. Думаю, все равно было бы все хорошо, но это были стимулирующие действия для всей команды.

– Сейв Анатолия Трубина в конце матча – переломный момент игры? Можно сказать, что именно это действие дало нужный импульс национальной команде?

– Трудно так сказать. В принципе, такое отношение, как было сегодня у наших футболистов, то... Мне кажется, что при любом раскладе наша сборная выиграла бы эту игру, но эти сейвы были ужасно важны для этой победы.

– Хорошо на замену вышел Алексей Гуцуляк (гол и голевая передача). Можно ли сказать, что Сергей Ребров угадал с заменами и провел их вовремя?

– Мы можем смело сказать, что это были удачные замены от тренерского штаба. Все сложилось очень удачно, именно поэтому должны отметить действия Сергея Реброва и его тренерского штаба именно по внесению коррективов в игру. Действия Гуцуляка – просто здорово, когда игрок выходит на поле и решает судьбу игры! Конечно, это следует отмечать.

– После этой победы давление на Сергея Реброва снова уменьшится?

– Ребров – тренер национальной сборной такой футбольной страны как Украина! Именно поэтому он должен постоянно выигрывать. Я его поддерживаю и абсолютно уверен, что он способен добиваться хороших результатов. Я бы хотел сказать очень важную вещь, которую мы должны отметить. Это говорит об уровне Сергея Реброва...

В такие сложные моменты, мы видим, что он держит удар и остается хладнокровным. Ребров решает вопрос! Осталось только попасть на чемпионат мира – разговоры просто исчезнут! Будет только похвала и слова в совсем другом русле.

– Какого соперника вы бы выбрали для национальной команды в матчах плей-офф?

– Я думаю, когда пройден очень трудный путь… Сегодня мы были на грани и почти обречены, но… Сейчас говорить о потенциальных соперниках и выбирать их – не стоит. Любая команда, которая может нам выпасть, нам по силам – любую команду в плей-офф можно проходить. Даже не стоит ничего выбирать и ждать жеребьевки. Любой соперник! Сборная Украины готова сделать последний шаг, – сказал Григорчук.