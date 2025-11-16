Два ключевых игрока дисквалифицированы на следующий матч Украины. Почему?
У Руслана Малиновского и Ефима Конопли перебор желтых карточек
Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский и защитник «Шахтера» Ефим Конопля получили желтые карточки в матче сборной Украины против Исландии.
В активе двух игроков теперь по две желтые карточки в отборе на ЧМ-2026, а это значит, что они дисквалифицированы на следующий матч сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026, который Украина проведет в марте 2026 года.
Также шесть игроков рискуют пропустить возможный финал плей-офф, если в следующем матче получат предупреждение: Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко, Иван Калюжный, Николай Шапаренко, Олег Очеретько.
16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.
