Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Два ключевых игрока дисквалифицированы на следующий матч Украины. Почему?
Чемпионат мира
Два ключевых игрока дисквалифицированы на следующий матч Украины. Почему?

У Руслана Малиновского и Ефима Конопли перебор желтых карточек

УАФ. Руслан Малиновский

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский и защитник «Шахтера» Ефим Конопля получили желтые карточки в матче сборной Украины против Исландии.

В активе двух игроков теперь по две желтые карточки в отборе на ЧМ-2026, а это значит, что они дисквалифицированы на следующий матч сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026, который Украина проведет в марте 2026 года.

Также шесть игроков рискуют пропустить возможный финал плей-офф, если в следующем матче получат предупреждение: Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Богдан Михайличенко, Иван Калюжный, Николай Шапаренко, Олег Очеретько.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

Руслан Малиновский Ефим Конопля дисквалификация предупреждение (желтая карточка) сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Я ще не встиг порадіти як знову почалася зрада. І так завжди
Ответить
+1
Serhii P.
пох на Коноплю, знайшли "ключового" гравця 
Ответить
-2
