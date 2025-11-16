16.11.2025 19:00 – FT 1 : 3
Азербайджан – Франция – 1:3. Камбек после пропущенного на 4-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
16 ноября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между командами Азербайджана и Франции.
Коллективы сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу французов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Квалификация ЧМ-2026. Группа D, 16 ноября
Азербайджан – Франция – 1:3
Голы: Дадашов, 4 – Матета, 17, Аклиуш, 30, Махаммадалиев, 45 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
45’ +1
ГОЛ ! Автогол забил Шахрудин Магомедалиев (Азербайджан).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Магнес Аклиуш (Франция), асcист Мало Гюсто.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Франция), асcист Мало Гюсто.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ренат Дадашов (Азербайджан), асcист Рахман Дашдамиров.
