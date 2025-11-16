16 ноября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между командами Азербайджана и Франции.

Коллективы сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу французов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Квалификация ЧМ-2026. Группа D, 16 ноября

Азербайджан – Франция – 1:3

Голы: Дадашов, 4 – Матета, 17, Аклиуш, 30, Махаммадалиев, 45 (автогол)

Видеообзор матча