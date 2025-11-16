Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Азербайджан – Франция – 1:3. Камбек после пропущенного на 4-й. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Азербайджан
16.11.2025 19:00 – FT 1 : 3
Франция
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 22:13 |
2569
0

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между командами Азербайджана и Франции.

Коллективы сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу французов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Квалификация ЧМ-2026. Группа D, 16 ноября

Азербайджан – Франция – 1:3

Голы: Дадашов, 4 – Матета, 17, Аклиуш, 30, Махаммадалиев, 45 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Автогол забил Шахрудин Магомедалиев (Азербайджан).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Магнес Аклиуш (Франция), асcист Мало Гюсто.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Франция), асcист Мало Гюсто.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ренат Дадашов (Азербайджан), асcист Рахман Дашдамиров.
ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Франции по футболу видео голов и обзор автогол Жан-Филипп Матета Магнес Аклиуш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
