Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Азербайджан – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Азербайджан
16.11.2025 19:00 - : -
Франция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 14:59 | Обновлено 16 ноября 2025, 16:24
91
0

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации чемпионата мира 16 ноября в 19:00

Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября сборная Франции сыграет против команды Азербайджана в матче квалификации чемпионата мира 2026 в группе D.

Встреча состоится на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Время начала игры – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете французы и азербайджанцы выступают вместе с Украиной и Исландией.

Турнирное положение в группе D: Франция (10), Исландия (7), Украина (7), Азербайджан (1).

Франция уже досрочно квалифицировалась на мундиаль. Азербайджан в прошлом туре окончательно потерял шансы на плей-офф.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

сборная Франции по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
