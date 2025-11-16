16 ноября сборная Франции сыграет против команды Азербайджана в матче квалификации чемпионата мира 2026 в группе D.

Встреча состоится на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Время начала игры – 19:00 по Киеву.

В одном квартете французы и азербайджанцы выступают вместе с Украиной и Исландией.

Турнирное положение в группе D: Франция (10), Исландия (7), Украина (7), Азербайджан (1).

Франция уже досрочно квалифицировалась на мундиаль. Азербайджан в прошлом туре окончательно потерял шансы на плей-офф.

Азербайджан – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.