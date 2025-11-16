ATP16 ноября 2025, 17:53 | Обновлено 16 ноября 2025, 17:54
210
0
Определены чемпионы Итогового турнира ATP 2025 в парном разряде
Харри Хелиеваара и Генри Паттен в финале обыграли Джо Солсбери и Нила Скупски
16 ноября 2025, 17:53 | Обновлено 16 ноября 2025, 17:54
210
0
Финско-британский тандем Харри Хелиеваара / Генри Паттен завоевал трофей Итогового турнира АТР 2025 в парном разряде.
В решающем поединке Харри и Генри переиграли Джо Солсбери / Нил Скупски из Великобритании за 1 час и 21 минуту.
Итоговый турнир АТР 2025. Пары. Финал
Харри Хелиеваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) [2] – Джо Солсбери (Великобритания) / Нил Скупски (Великобритания) [5] – 7:5, 6:3
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 ноября 2025, 22:13 0
Футболистки каталонского гранда добыли победу со счетом 4:0
Футбол | 16 ноября 2025, 08:50 8
Арсений Батагов так и не смог дебютировать за команду Реброва
Футбол | 16.11.2025, 17:55
Теннис | 15.11.2025, 21:11
Футбол | 16.11.2025, 10:29
Комментарии 0
Популярные новости
15.11.2025, 07:02 2
Бокс
16.11.2025, 09:18 3
16.11.2025, 06:23 1
15.11.2025, 00:44
16.11.2025, 09:39 10
16.11.2025, 06:02 2
16.11.2025, 09:11 23