Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определены чемпионы Итогового турнира ATP 2025 в парном разряде
ATP
16 ноября 2025, 17:53 | Обновлено 16 ноября 2025, 17:54
210
0

Определены чемпионы Итогового турнира ATP 2025 в парном разряде

Харри Хелиеваара и Генри Паттен в финале обыграли Джо Солсбери и Нила Скупски

16 ноября 2025, 17:53 | Обновлено 16 ноября 2025, 17:54
210
0
Определены чемпионы Итогового турнира ATP 2025 в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine

Финско-британский тандем Харри Хелиеваара / Генри Паттен завоевал трофей Итогового турнира АТР 2025 в парном разряде.

В решающем поединке Харри и Генри переиграли Джо Солсбери / Нил Скупски из Великобритании за 1 час и 21 минуту.

Итоговый турнир АТР 2025. Пары. Финал

Харри Хелиеваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) [2] – Джо Солсбери (Великобритания) / Нил Скупски (Великобритания) [5] – 7:5, 6:3

По теме:
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
На кону свыше $5 млн. Определена финальная пара Итогового турнира ATP 2025
Харри Хелиеваара Джо Солсбери Нил Скупски Генри Паттен Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разгром и два гола в компенсированное время. Барселона сыграла с Реалом
Футбол | 15 ноября 2025, 22:13 0
Разгром и два гола в компенсированное время. Барселона сыграла с Реалом
Разгром и два гола в компенсированное время. Барселона сыграла с Реалом

Футболистки каталонского гранда добыли победу со счетом 4:0

Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Футбол | 16 ноября 2025, 08:50 8
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии

Арсений Батагов так и не смог дебютировать за команду Реброва

10 голов и 2 хет-трика. Португалия выиграла без Роналду и вышла на ЧМ
Футбол | 16.11.2025, 17:55
10 голов и 2 хет-трика. Португалия выиграла без Роналду и вышла на ЧМ
10 голов и 2 хет-трика. Португалия выиграла без Роналду и вышла на ЧМ
Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз на полуфинал ATP Finals 2025
Теннис | 15.11.2025, 21:11
Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз на полуфинал ATP Finals 2025
Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз на полуфинал ATP Finals 2025
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 16.11.2025, 10:29
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Встреча двух легенд. Кроуфорд обратился к Усику
ФОТО. Встреча двух легенд. Кроуфорд обратился к Усику
15.11.2025, 07:02 2
Бокс
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
15.11.2025, 00:32
Бокс
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
16.11.2025, 09:18 3
Бокс
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
16.11.2025, 06:23 1
Футбол
Ганс-Дитер ФЛИК: «Я покину Барселону, если клуб его подпишет»
Ганс-Дитер ФЛИК: «Я покину Барселону, если клуб его подпишет»
15.11.2025, 00:44
Футбол
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
16.11.2025, 09:39 10
Футбол
Александр УСИК: «Брат, стой. Я тоже Хабиб»
Александр УСИК: «Брат, стой. Я тоже Хабиб»
16.11.2025, 06:02 2
Бокс
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
16.11.2025, 09:11 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем