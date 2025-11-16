Определены чемпионы Итогового турнира ATP 2025 в парном разряде

Финско-британский тандем Харри Хелиеваара / Генри Паттен завоевал трофей Итогового турнира АТР 2025 в парном разряде.

В решающем поединке Харри и Генри переиграли Джо Солсбери / Нил Скупски из Великобритании за 1 час и 21 минуту.

Итоговый турнир АТР 2025. Пары. Финал

Харри Хелиеваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) [2] – Джо Солсбери (Великобритания) / Нил Скупски (Великобритания) [5] – 7:5, 6:3