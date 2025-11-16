Динамо – Эпицентр – 2:1. Супряга снова забивает. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 16 ноября, киевское «Динамо» и «Эпицентр» заполнили международную паузу в чемпионате контрольным матчем. Поединок завершился победой «Динамо» со счетом 2:1.

Команды сыграли на учебно-тренировочной базе «Динамо» в Конча-Заспе. Динамовцы открыли счет уже на 3-й минуте. Отличился полузащитник киевлян Валентин Рубчинский.

«Эпицентр» сравнял счет в середине первого тайма. Автором забитого мяча стал Владислав Супряга.

Все решилось в конце матча. На 89-й минуте Денис Попов принес победу «Динамо».

Товарищеский матч, 16 ноября. Учебно-тренировочная база «Динамо»

«Динамо» – «Эпицентр» – 2:1

Голы: Рубчинский, 3, Попов, 89 – Супряга, 25

Видео голов и обзор матча