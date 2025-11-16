Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Эпицентр – 2:1. Супряга снова забивает. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Динамо Киев
16.11.2025 12:00 2 : 1
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 ноября 2025, 15:52 |
616
0

Динамо – Эпицентр – 2:1. Супряга снова забивает. Видео голов и обзор матча

Команды сыграли товарищеский матч

16 ноября 2025, 15:52 |
616
0
Динамо – Эпицентр – 2:1. Супряга снова забивает. Видео голов и обзор матча
ФК Эпицентр

В воскресенье, 16 ноября, киевское «Динамо» и «Эпицентр» заполнили международную паузу в чемпионате контрольным матчем. Поединок завершился победой «Динамо» со счетом 2:1.

Команды сыграли на учебно-тренировочной базе «Динамо» в Конча-Заспе. Динамовцы открыли счет уже на 3-й минуте. Отличился полузащитник киевлян Валентин Рубчинский.

«Эпицентр» сравнял счет в середине первого тайма. Автором забитого мяча стал Владислав Супряга.

Все решилось в конце матча. На 89-й минуте Денис Попов принес победу «Динамо».

Товарищеский матч, 16 ноября. Учебно-тренировочная база «Динамо»

«Динамо» – «Эпицентр» – 2:1

Голы: Рубчинский, 3, Попов, 89 – Супряга, 25

Видео голов и обзор матча

По теме:
Вингер Динамо сыграл за киевлян впервые за 16 месяцев
ФОТО. «Ну и п****й». Фанаты Нивы написали послание клубу УПЛ
ФОТО. Неймар расплакался во время поединка. Сантос борется за выживание
Динамо Киев товарищеские матчи Денис Попов Владислав Супряга контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Валентин Рубчинский видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Бокс | 16 ноября 2025, 09:18 3
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории

GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг

Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Футбол | 16 ноября 2025, 09:11 16
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией
Без игрока Шахтера. Известна заявка сборной Украины на матч с Исландией

Сергей Ребров оставил вне списка только Олега Очеретько

Момент, ради которого Реброва звали в сборную, настал. Другого уже не будет
Футбол | 16.11.2025, 08:30
Момент, ради которого Реброва звали в сборную, настал. Другого уже не будет
Момент, ради которого Реброва звали в сборную, настал. Другого уже не будет
Португалия – Армения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 16.11.2025, 13:58
Португалия – Армения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Португалия – Армения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Футбол | 16.11.2025, 08:50
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
15.11.2025, 07:46 8
Футбол
Ганс-Дитер ФЛИК: «Я покину Барселону, если клуб его подпишет»
Ганс-Дитер ФЛИК: «Я покину Барселону, если клуб его подпишет»
15.11.2025, 00:44
Футбол
ФОТО. Встреча двух легенд. Кроуфорд обратился к Усику
ФОТО. Встреча двух легенд. Кроуфорд обратился к Усику
15.11.2025, 07:02 2
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Он забьет пацана за один раунд, погасит свет и вырубит»
Дерек ЧИСОРА: «Он забьет пацана за один раунд, погасит свет и вырубит»
15.11.2025, 03:55
Бокс
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
16.11.2025, 06:23 1
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Он уже исчерпал себя как боксер. Этот парень его вырубит»
Тайсон ФЬЮРИ: «Он уже исчерпал себя как боксер. Этот парень его вырубит»
15.11.2025, 06:22
Бокс
РЕБРОВ: «Мы должны нацелиться на победу. Надо думать, как забить мяч»
РЕБРОВ: «Мы должны нацелиться на победу. Надо думать, как забить мяч»
15.11.2025, 19:10 49
Футбол
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем