Динамо – Эпицентр – 2:1. Супряга снова забивает. Видео голов и обзор матча
Команды сыграли товарищеский матч
В воскресенье, 16 ноября, киевское «Динамо» и «Эпицентр» заполнили международную паузу в чемпионате контрольным матчем. Поединок завершился победой «Динамо» со счетом 2:1.
Команды сыграли на учебно-тренировочной базе «Динамо» в Конча-Заспе. Динамовцы открыли счет уже на 3-й минуте. Отличился полузащитник киевлян Валентин Рубчинский.
«Эпицентр» сравнял счет в середине первого тайма. Автором забитого мяча стал Владислав Супряга.
Все решилось в конце матча. На 89-й минуте Денис Попов принес победу «Динамо».
Товарищеский матч, 16 ноября. Учебно-тренировочная база «Динамо»
«Динамо» – «Эпицентр» – 2:1
Голы: Рубчинский, 3, Попов, 89 – Супряга, 25
Видео голов и обзор матча
