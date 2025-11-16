Товарищеские матчи16 ноября 2025, 22:34 | Обновлено 16 ноября 2025, 22:35
72
0
Репетиция перед ЧМ-2026: победа США, Колумбии, ничья Мексики и Уругвая
16 ноября состоялись товарищеские матчи
16 ноября прошли три товарищеских поединка с участием будущих участников чемпионата мира 2026.
Сборная США с минимальным счётом обыграла Парагвай благодаря результативному удару на 71-й минуте – 2:1.
В матче между национальными командами Колумбии и Новой Зеландии победу оформили колумбийцы (2:1).
Мексика и Уругвай не выявили сильнейшего, так и не отличившись голами (0:0).
Товарищеские матчи. 16 ноября
США – Парагвай – 2:1
Голы: Рейна, 4, Балогун, 71 – Арке, 10
Колумбия – Новая Зеландия – 2:1
Голы: Пуэрта, 3, Карбонеро, 88 – Олд, 80
Мексика – Уругвай – 0:0
