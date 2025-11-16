Репетиция перед ЧМ-2026: победа США, Колумбии, ничья Мексики и Уругвая

16 ноября прошли три товарищеских поединка с участием будущих участников чемпионата мира 2026.

Сборная США с минимальным счётом обыграла Парагвай благодаря результативному удару на 71-й минуте – 2:1.

В матче между национальными командами Колумбии и Новой Зеландии победу оформили колумбийцы (2:1).

Мексика и Уругвай не выявили сильнейшего, так и не отличившись голами (0:0).

Товарищеские матчи. 16 ноября

США – Парагвай – 2:1

Голы: Рейна, 4, Балогун, 71 – Арке, 10

Колумбия – Новая Зеландия – 2:1

Голы: Пуэрта, 3, Карбонеро, 88 – Олд, 80

Мексика – Уругвай – 0:0