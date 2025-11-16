Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 ноября 2025, 01:57
ФОТО. Почему игроки сборной Англии носят «обувь, меняющую сознание»?

Сборная Англии ищет преимущество над соперниками во всем...

ФОТО. Почему игроки сборной Англии носят «обувь, меняющую сознание»?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

В элитном спорте давно ищут любые минимальные преимущества – от утренних ритуалов Эрлинга Холанда до новых технологий для бегунов. Теперь сборная Англии тестирует кроссовки Nike, созданные с учетом нейронауки.

Что это за обувь? Nike более 10 лет разрабатывала модели Mind 001 и Mind 002. На подошве каждой пары пенный материал и 22 сенсорных выступа. Компания утверждает, что обувь помогает спортсменам лучше готовиться, концентрироваться и восстанавливаться.

Какие преимущества заявляет Nike? Кроссовки должны успокаивать и фокусировать спортсмена перед матчем и после него. Выпуклости на подошве усиливают чувствительность стопы и, по словам Nike, активируют важные зоны мозга, убирая отвлекающие факторы.

Почему их носит сборная Англии? Во-первых, потому что Nike – ее спонсор. Кроме того, тренер Томас Тухель поддерживает нетрадиционные методы. По его словам, игроки утверждают, что могут лучше концентрироваться на установках, когда надевают эту обувь. Рэшфорд и Конса уже замечены в них на тренировке перед матчем с Сербией.

Можно ли купить их обычным людям? Да. Модель Mind 001 выйдет в январе 2026 года и будет стоить 95 долларов.

Эрлинг Холанд сборная Англии по футболу Томас Тухель Маркус Рэшфорд Эзри Конса
Максим Лапченко Источник: The Athletic
