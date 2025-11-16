ВИДЕО. Самый младший сын Месси шокировал своим новым голом. Шедевр

В соцсетях стремительно набирает популярность видео из матчей детской академии «Интер Майами», где играет младший сын Лионеля Месси – Чиро Месси.

7-летний мальчик забил эффектный гол со штрафного с правой ноги, который сразу назвали «генами Месси» и «мини-копией Лео». На видео видно, как Чиро уверенно подходит к мячу и идеально отправляет его в девятку вратарь даже не успел среагировать.

Фанаты отмечают, что талантом отличаются все трое сыновей аргентинца – Тьяго, Матео и Чиро. Они тренируются и играют в детских командах «Интер Майами», а самый младший уже даже выводил свою команду с капитанской повязкой.

Пользователи соцсетей шутят, что «династия Месси уже на подходе», а Чиро может стать следующей большой звездой футбола, если продолжит развиваться в таком темпе.

Ролик с голом собрал сотни тысяч просмотров и продолжает вируситься среди болельщиков по всему миру.