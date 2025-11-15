Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда Шахтер назвал старт сборной Украины на матч с Исландией
15 ноября 2025, 22:04
Легенда Шахтер назвал старт сборной Украины на матч с Исландией

Андрей Воробей спрогнозировал стартовый состав подопечных Реброва на предстоящую игру

Легенда Шахтер назвал старт сборной Украины на матч с Исландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Экс-нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей спрогнозировал стартовый состав сборной Украины на матч квалификации чемпионата мир с Исландией:

– Назовите вашу версию стартового состава «сине-желтых»?

– Давайте попробуем. Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный, Бондаренко, Малиновский, Цыганков, Гуцуляк – Ванат.

Матч между Украиной и Исландией состоится 16 ноября в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Андрей Воробей прокомментировал матч между сборными Украины и Франции.

