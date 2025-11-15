Чемпионат мира15 ноября 2025, 22:04 |
Легенда Шахтер назвал старт сборной Украины на матч с Исландией
Андрей Воробей спрогнозировал стартовый состав подопечных Реброва на предстоящую игру
15 ноября 2025, 22:04
Экс-нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей спрогнозировал стартовый состав сборной Украины на матч квалификации чемпионата мир с Исландией:
– Назовите вашу версию стартового состава «сине-желтых»?
– Давайте попробуем. Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный, Бондаренко, Малиновский, Цыганков, Гуцуляк – Ванат.
Матч между Украиной и Исландией состоится 16 ноября в 19:00 по киевскому времени.
Ранее Андрей Воробей прокомментировал матч между сборными Украины и Франции.
Замість Бондаренка - Ярмолюк!!
