Маркевич назвал единственного игрока из Украины, к которому нет вопросов
Мирон Богданович – о матче с Исландией
Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мыслями о матче сине-желтых против Исландии:
– Нужно выйти и победить! Других вариантов нет. Думаю, что именно к игре против Исландии все и готовились, потому что с Францией [футболисты сборной Украины] они не играли... Ну, разве нельзя сконцентрироваться на одну игру, выйти и перекусить ту команду? Можно. Исландия – это же не Англия, Испания или Франция, при всем уважении.
Могли бы и в Париже сыграть, мягко говоря, сильнее, но... Скорее всего, в Варшаве мы увидим совершенно другой состав, из предыдущего останутся разве что один-два игрока.
– То есть, вы предсказываете тотальную ротацию?
– Должна выйти совсем другая команда, и на ее игроков не должно сильно давить поражение в предыдущем матче.
– С старта снова выйдет Трубин, или после четырех голов Ребров выпустит Ризныка?
– А какие к Трубину вопросы после игры с Францией? Он и так выручал, как мог… Должен играть он.
