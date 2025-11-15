Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер пробился в финал Итогового турнира, в 13-й раз переиграв де Минаура
ATP
15 ноября 2025, 17:42 | Обновлено 15 ноября 2025, 17:43
195
2

Синнер пробился в финал Итогового турнира, в 13-й раз переиграв де Минаура

Янник в двух сетах одолел Алекса в полуфинале ATP Finals 2025

15 ноября 2025, 17:42 | Обновлено 15 ноября 2025, 17:43
195
2 Comments
Синнер пробился в финал Итогового турнира, в 13-й раз переиграв де Минаура
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер вышел в финал Итогового турнира АТР 2025.

В полуфинале итальянец в двух сетах переиграл Алекса де Минаура (Австралия, ATP 7) за 1 час и 53 минуты.

Итоговый турнир АТР 2025. 1/2 финала

Янник Синнер (Италия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:5, 6:2

По теме:
ФОТО. Алькарас получил трофей за первое место в рейтинге по итогам сезона
Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз на полуфинал ATP Finals 2025
Янник Синнер Алекс де Минаур Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зверев и Оже-Альяссим определили последнего полуфиналиста ATP Finals
Теннис | 15 ноября 2025, 00:25 0
Зверев и Оже-Альяссим определили последнего полуфиналиста ATP Finals
Зверев и Оже-Альяссим определили последнего полуфиналиста ATP Finals

Феликс в двух сетах переиграл Александра в третьем туре группы Бьорна Борга

ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-катастрофе против Франции
Футбол | 15 ноября 2025, 02:44 3
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-катастрофе против Франции
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-катастрофе против Франции

Сборная Украины проиграла 0:4

Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
Футбол | 15.11.2025, 06:42
Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Футбол | 15.11.2025, 06:23
Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Клуб Украинской Премьер-лиги планирует построить стадион в Хмельницком
Футбол | 15.11.2025, 10:17
Клуб Украинской Премьер-лиги планирует построить стадион в Хмельницком
Клуб Украинской Премьер-лиги планирует построить стадион в Хмельницком
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
В першій партії Алекс боровся як лев (можливо, кращий його сет проти Янніка за всі роки), проте й це не допомогло. Просто сильні сторони де Мінора у суперника ще сильніші. Після цього втратив запал і надію, і на корті залишився тільки Сіннер.
Ответить
0
Saar
Удачі у фіналі!
Ответить
0
Популярные новости
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
13.11.2025, 20:20 76
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины понесла большую потерю перед игрой с Исландией
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины понесла большую потерю перед игрой с Исландией
14.11.2025, 15:14 57
Футбол
Исландия одолела Азербайджан и сравнялась с Украиной по очкам в отборе к ЧМ
Исландия одолела Азербайджан и сравнялась с Украиной по очкам в отборе к ЧМ
13.11.2025, 20:53 17
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Что нужно Украине в матче против Исландии?
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Что нужно Украине в матче против Исландии?
14.11.2025, 06:23 31
Футбол
РЕБРОВ: «Я думаю, это пенальти. У нас есть возможность все исправить»
РЕБРОВ: «Я думаю, это пенальти. У нас есть возможность все исправить»
14.11.2025, 00:23 32
Футбол
«Он был везде». Во Франции назвали лучшего игрока сборной Украины
«Он был везде». Во Франции назвали лучшего игрока сборной Украины
14.11.2025, 10:27 1
Футбол
Франция – Украина – 4:0. Автобус Реброва в Париже. Видео голов, обзор матча
Франция – Украина – 4:0. Автобус Реброва в Париже. Видео голов, обзор матча
14.11.2025, 00:10 2
Футбол
Азербайджан – Исландия – 0:2. Без сенсации в Баку. Видео голов, обзор матча
Азербайджан – Исландия – 0:2. Без сенсации в Баку. Видео голов, обзор матча
13.11.2025, 21:31 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем