ATP15 ноября 2025, 17:42 | Обновлено 15 ноября 2025, 17:43
195
2
Синнер пробился в финал Итогового турнира, в 13-й раз переиграв де Минаура
Янник в двух сетах одолел Алекса в полуфинале ATP Finals 2025
15 ноября 2025, 17:42 | Обновлено 15 ноября 2025, 17:43
195
Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер вышел в финал Итогового турнира АТР 2025.
В полуфинале итальянец в двух сетах переиграл Алекса де Минаура (Австралия, ATP 7) за 1 час и 53 минуты.
Итоговый турнир АТР 2025. 1/2 финала
Янник Синнер (Италия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:5, 6:2
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 15 ноября 2025, 00:25 0
Феликс в двух сетах переиграл Александра в третьем туре группы Бьорна Борга
Футбол | 15 ноября 2025, 02:44 3
Сборная Украины проиграла 0:4
Футбол | 15.11.2025, 06:42
Футбол | 15.11.2025, 06:23
Футбол | 15.11.2025, 10:17
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
В першій партії Алекс боровся як лев (можливо, кращий його сет проти Янніка за всі роки), проте й це не допомогло. Просто сильні сторони де Мінора у суперника ще сильніші. Після цього втратив запал і надію, і на корті залишився тільки Сіннер.
Удачі у фіналі!
Популярные новости
13.11.2025, 20:20 76
14.11.2025, 15:14 57
13.11.2025, 20:53 17
14.11.2025, 06:23 31
14.11.2025, 00:23 32
14.11.2025, 10:27 1
14.11.2025, 00:10 2
13.11.2025, 21:31 2