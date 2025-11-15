Синнер пробился в финал Итогового турнира, в 13-й раз переиграв де Минаура

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер вышел в финал Итогового турнира АТР 2025.

В полуфинале итальянец в двух сетах переиграл Алекса де Минаура (Австралия, ATP 7) за 1 час и 53 минуты.

Итоговый турнир АТР 2025. 1/2 финала

Янник Синнер (Италия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 7:5, 6:2