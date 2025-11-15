Златко ДАЛИЧ: «Поздравляю всех с выходом Хорватии на ЧМ-2026»

Главный тренер национальной сборной Хорватии Златко Далич поделился эмоциями после победы своей команды над Фарерскими островами в квалификации к ЧМ-2026.

«Приветствую ребят, федерацию и всех причастных с квалификацией. И спасибо болельщикам – была отличная атмосфера и настоящее празднование. Первый тайм был неудачным. Мы были напряжены, теряли слишком много мячей и принимали плохие решения.

Это впервые за долгое время, когда они (Фарерские острова – прим.) проиграли с разницей в два гола. Еще раз поздравляю всех – теперь мы сосредотачиваемся на матче с Черногорией.

Независимо от того, что мы делали до сих пор, мы всегда играли в 4 защитника. Сегодня мы попробовали что-нибудь другое, но построение игры с тремя защитниками требует времени — а у нас его нет. Я больше не буду этого делать.

Я знаю, что приводило меня на чемпионат мира раньше. Игра в 4 защитника сделала меня тем тренером, каким я являюсь. Теперь мы сосредотачиваемся на подготовке к чемпионату мира», – сказал Далич.