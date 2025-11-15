Клуб Украинской Премьер-лиги планирует построить стадион в Хмельницком

Клуб Украинской Премьер-лиги – «Эпицентр» – может построить собственный стадион в Хмельницком, ведь нынешняя арена команды не соответствует нормам регламента чемпионата. Об этом сообщили «ТаТоТакое».

Подопечные Сергея Нагорняка играют домашние поединки в Тернополе, поскольку собственный стадион в Каменце-Подольском не соответствует нормам УПЛ.

Ближайший домашний матч «Эпицентр» планирует провести в Киевской области на стадионе «Левый Берег» – 30 ноября против харьковского «Металлиста 1925», после чего снова вернется на арену в Тернополе.

По информации источника, руководство команды рассматривает вариант, при котором построит небольшой уютный стадион на 8-10 тысяч болельщиков в Хмельницком. В настоящее время эта идея находится на стадии обсуждения.

Команда Нагорняка набрала девять баллов и разместилась на 13-й позиции в турнирной таблице.