Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 ноября Александр Зверев (Германия, АТР 3) и Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 8) проведут очное противостояние на Итоговом турнире АТР 2025.

Зверев и Оже встретятся в матче третьего тура группы Бьорна Борга. Поединок начнется в 21:35 по Киеву.

Это будет 10-е очное противостояние. Счет 6:3 в пользу Зверева.

Победитель поединка выйдет в полуфинал ATP Finals.