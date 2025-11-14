ATP14 ноября 2025, 21:50 |
Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотреть видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025
14 ноября Александр Зверев (Германия, АТР 3) и Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 8) проведут очное противостояние на Итоговом турнире АТР 2025.
Зверев и Оже встретятся в матче третьего тура группы Бьорна Борга. Поединок начнется в 21:35 по Киеву.
Это будет 10-е очное противостояние. Счет 6:3 в пользу Зверева.
Победитель поединка выйдет в полуфинал ATP Finals.
|
