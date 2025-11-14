Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
14 ноября 2025, 21:50
Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотреть видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025

Getty Images/Global Images Ukraine

14 ноября Александр Зверев (Германия, АТР 3) и Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 8) проведут очное противостояние на Итоговом турнире АТР 2025.

Зверев и Оже встретятся в матче третьего тура группы Бьорна Борга. Поединок начнется в 21:35 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 10-е очное противостояние. Счет 6:3 в пользу Зверева.

Победитель поединка выйдет в полуфинал ATP Finals.

📺 Видеотрансляция
По теме:
Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз и анонс на матч ATP Finals
Синнер обыграл Шелтона и завершил группу на ATP Finals со 100% результатом
Янник Синнер – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Феликс Оже-Альяссим Александр Зверев смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
