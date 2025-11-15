Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже

Французское издание FootMercato после матча Франция – Украина определило Александра Караваева и Алексея Гуцуляка самыми слабыми игроками в составе нашей сборной.

По мнению журналистов, Караваеву было поручено нейтрализовать активность Барколы, однако с этим он справился не полностью. Француз регулярно находил свободные зоны для прорывов, а на 40-й минуте украинский фланговый защитник едва не допустил критической ошибки, дав сопернику шанс на удар. В целом Караваев отыграл на посредственном уровне: местами недостаток дисциплины и трудности в контроле своего края были слишком заметны, особенно после появления на поле Экитике на 67-й минуте.

Гуцуляк, в свою очередь, в атаке оставался отрезанным от партнеров – связка Салиба и Упамекано фактически лишила его возможностей впереди. Поэтому тот сосредоточился преимущественно на оборонительной работе, часто опускаясь назад в первом тайме, чтобы помочь команде. После перерыва он стал еще менее заметным и существенно повлиять на игру так и не смог.

13 ноября сборная Украины провела выездной матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D против команды Франции. Встреча прошла на стадионе Парк де Пренс в Париже, французской столицей. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.