Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ДЖОКОВИЧ: «Кажется, я понял, что хочу видеть на своем надгробии»
Другие новости
13 ноября 2025, 12:38 | Обновлено 13 ноября 2025, 12:39
303
0

ДЖОКОВИЧ: «Кажется, я понял, что хочу видеть на своем надгробии»

Сербский теннисист хочет запомниться человеком, тронувшим сердца

13 ноября 2025, 12:38 | Обновлено 13 ноября 2025, 12:39
303
0
ДЖОКОВИЧ: «Кажется, я понял, что хочу видеть на своем надгробии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о том, что хочет видеть на своем надгробии:

«Один из тех, кто очень помог мне с моей психологической устойчивостью, один из самых выдающихся спортивных психологов всех времен, доктор Джим Лоэр, который работал со многими чемпионами и первыми ракетками мира, задал мне один из главных вопросов: «Что бы вы хотели видеть на своей надгробной плите?» Это заставляет задуматься, спросить себя: «Каким я хочу, чтобы меня запомнили?»

Человеком, который тронул сердца людей. Мне сейчас хочется плакать, кажется, я понял, что хочу видеть на своей могиле. Спасибо тебе за это, ты помог мне прийти к этому осознанию».

Ранее Джокович пояснил, почему решил сняться с Итогового турнира ATP 2025.

По теме:
Джокович пояснил, почему решил сняться с Итогового турнира ATP 2025
Определен окончательный состав Итогового турнира АТР. Как выглядят группы?
Стало известно, сыграет ли Джокович на Итоговом турнире ATP 2025
Новак Джокович
Даниил Кирияка Источник: YouTube
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-19 разгромила сверстников из Албании на старте отбора к Евро U-19
Футбол | 12 ноября 2025, 17:05 0
Украина U-19 разгромила сверстников из Албании на старте отбора к Евро U-19
Украина U-19 разгромила сверстников из Албании на старте отбора к Евро U-19

Голы забили Богдан Редушко, Богдан Попов и Александр Каменский

Динамо может потерять одного из самых ценных игроков
Футбол | 13 ноября 2025, 08:54 6
Динамо может потерять одного из самых ценных игроков
Динамо может потерять одного из самых ценных игроков

Тарас Михавко заинтересовал «Трабзонспор»

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Что ты делаешь в Динамо? Иди в другую команду»
Футбол | 13.11.2025, 07:47
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Что ты делаешь в Динамо? Иди в другую команду»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Что ты делаешь в Динамо? Иди в другую команду»
Тейлор Фритц – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Теннис | 13.11.2025, 13:01
Тейлор Фритц – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Тейлор Фритц – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему у Динамо забрали пенальти в матче с ЛНЗ
Футбол | 13.11.2025, 04:50
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему у Динамо забрали пенальти в матче с ЛНЗ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему у Динамо забрали пенальти в матче с ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В ПСЖ недовольны уровнем Забарного. Клуб принял радикальное решение
В ПСЖ недовольны уровнем Забарного. Клуб принял радикальное решение
12.11.2025, 07:08 14
Футбол
Реал рассматривает замену Алонсо на одного из лучших тренеров века
Реал рассматривает замену Алонсо на одного из лучших тренеров века
12.11.2025, 07:52 4
Футбол
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
11.11.2025, 08:33 2
Футбол
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
11.11.2025, 08:59 5
Бокс
Сын Козловского дерзко обратился к отцу после победы ЛНЗ над Динамо
Сын Козловского дерзко обратился к отцу после победы ЛНЗ над Динамо
11.11.2025, 11:02 6
Футбол
Сборная Украины на выезде обыграла Францию
Сборная Украины на выезде обыграла Францию
12.11.2025, 23:39 6
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
11.11.2025, 10:29
Футзал
Реал и Париж разошлись миром в Лиге чемпионов, Челси отгрузил 6 мячей
Реал и Париж разошлись миром в Лиге чемпионов, Челси отгрузил 6 мячей
12.11.2025, 06:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем