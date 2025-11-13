ДЖОКОВИЧ: «Кажется, я понял, что хочу видеть на своем надгробии»

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о том, что хочет видеть на своем надгробии:

«Один из тех, кто очень помог мне с моей психологической устойчивостью, один из самых выдающихся спортивных психологов всех времен, доктор Джим Лоэр, который работал со многими чемпионами и первыми ракетками мира, задал мне один из главных вопросов: «Что бы вы хотели видеть на своей надгробной плите?» Это заставляет задуматься, спросить себя: «Каким я хочу, чтобы меня запомнили?»

Человеком, который тронул сердца людей. Мне сейчас хочется плакать, кажется, я понял, что хочу видеть на своей могиле. Спасибо тебе за это, ты помог мне прийти к этому осознанию».

