Тимченко объяснил, почему Полтава проиграла Шахтеру со счетом 1:7

Ассистент главного тренера СК «Полтава» Игорь Тимченко прокомментировал поражение своей команды от «Шахтера» (1:7) в матче 12-го тура УПЛ.

– Перед игрой вы говорили, что ребятам нечего терять, а главное – получить опыт. После такого счета – какие выводы сделали?

– Для нас эта игра сложилась неудачно, счет говорит сам за себя. Поединок с «Шахтером» стал историческим, ведь мы впервые встретились с ними. Вывод один - соперник превосходит нас во всех компонентах: в классе, в скорости, в уровне мастерства. Нам нужно еще больше работать и анализировать собственные ошибки. Очень неприятный счет, но для нас это большой опыт.

– Ваша команда не закрывалась, играла высоко. Не было мыслей действовать осторожнее, от обороны?

– Мы не планировали «сесть» и просто отбиваться. Этот стиль – не наш. Мы привыкли играть высоко, потому что это, как ни странно, даже безопаснее для наших ворот. Во втором тайме мы пропустили четыре мяча, находясь в позиционной обороне. Такая игра требует большой энергии и концентрации. Если кто-то ошибается – «Шахтер» сразу этим пользуется. И именно количество индивидуальных ошибок повлияло на конечный результат.

– На следующей неделе пауза из-за матчей сборных. Над чем будете работать?

– Над всем. Нужно работать с утра до вечера, другого пути нет. Можно менять игроков или тренеров, но без труда команда не будет прогрессировать.

– Что с Веремиенко, которого заменили после первого тайма?

– У него ушиб мышцы, из-за чего не смог продолжить игру. Надеюсь, к следующему матчу он восстановится. Мы только недавно вернули основных игроков, поэтому не хотелось бы снова иметь кадровые потери.