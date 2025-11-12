Тимченко объяснил, почему Полтава проиграла Шахтеру со счетом 1:7

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 ноября 2025, 07:20 |
Ассистент главного тренера СК «Полтава» прокомментировал поражение своей команды

Ассистент главного тренера СК «Полтава» Игорь Тимченко прокомментировал поражение своей команды от «Шахтера» (1:7) в матче 12-го тура УПЛ.

– Перед игрой вы говорили, что ребятам нечего терять, а главное – получить опыт. После такого счета – какие выводы сделали?

– Для нас эта игра сложилась неудачно, счет говорит сам за себя. Поединок с «Шахтером» стал историческим, ведь мы впервые встретились с ними. Вывод один - соперник превосходит нас во всех компонентах: в классе, в скорости, в уровне мастерства. Нам нужно еще больше работать и анализировать собственные ошибки. Очень неприятный счет, но для нас это большой опыт.

– Ваша команда не закрывалась, играла высоко. Не было мыслей действовать осторожнее, от обороны?

– Мы не планировали «сесть» и просто отбиваться. Этот стиль – не наш. Мы привыкли играть высоко, потому что это, как ни странно, даже безопаснее для наших ворот. Во втором тайме мы пропустили четыре мяча, находясь в позиционной обороне. Такая игра требует большой энергии и концентрации. Если кто-то ошибается – «Шахтер» сразу этим пользуется. И именно количество индивидуальных ошибок повлияло на конечный результат.

– На следующей неделе пауза из-за матчей сборных. Над чем будете работать?

– Над всем. Нужно работать с утра до вечера, другого пути нет. Можно менять игроков или тренеров, но без труда команда не будет прогрессировать.

– Что с Веремиенко, которого заменили после первого тайма?

– У него ушиб мышцы, из-за чего не смог продолжить игру. Надеюсь, к следующему матчу он восстановится. Мы только недавно вернули основных игроков, поэтому не хотелось бы снова иметь кадровые потери.

чемпионат Украины по футболу Полтава Игорь Тимченко Олег Веремиенко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Полтава
Михаил Олексиенко Источник: СК Полтава
