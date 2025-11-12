Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. «Не сегодня, Бобби». Лунин и Эндрик поиграли в футбол – на тренировке
Испания
ФОТО. «Не сегодня, Бобби». Лунин и Эндрик поиграли в футбол – на тренировке

Оба футболиста не пользуются доверием Хаби Алонсо

ФОТО. «Не сегодня, Бобби». Лунин и Эндрик поиграли в футбол – на тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин на своей странице в Instagram поделился фотографией эффектного прыжка в борьбе с бразильским одноклубником Эндриком.

«Не сегодня, Бобби» [Бобби – прозвище Эндрика].

Оба футболиста пока не пользуются особым доверием наставника мадридцев, Хаби Алонсо.

В матче 12-го тура Ла Лиги «Реал Мадрид» – «Райо Вальекано» (0:0) основной голкипер мадридцев и конкурент Андрея Тибо Куртуа получил травму, из-за чего пропустит следующие матчи сборной Бельгии.

После международной паузы «Реал» не планирует форсировать его возвращение, поэтому в следующем туре против «Эльче» свой шанс может получить Андрей Лунин.

В этом сезоне Лунин еще не появлялся на поле в официальных матчах. Ранее также сообщалось, что украинец определился с продолжением своей карьеры.

Андрей Лунин Реал Мадрид Эндрик Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник
