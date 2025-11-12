Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 ноября 2025, 02:59 | Обновлено 12 ноября 2025, 03:31
Ультрас Александрии: руководство клуба идет на обострение вместо диалога

Фанаты рассказали о ситуации на последних домашних матчах команды

ФК Александрия

Представники ультрас «Олександрії» прокоментували прояснити ситуацію, що мала розвиток на останніх домашніх матчах клубу:

«Піротехнічні засоби у протистоянні проти Епіцентру було використано для підтримки та пробудження команди. КДК наклало на команду штраф у 25 тис грн, який клуб у своєму зверненні назвав «фінансовим тягарем».

Звернення ФК Олександрія до поліції від 28.10.2025 з фото, а також відеоматеріалами, було зроблено з метою викрити фанатів, які роками підтримують клуб. І призвело до чергування під будинками «порушників», доставки їх до відділу поліції, складання відповідних документів та передачі їх до суду.

На матчі проти Полісся поліцейськими органами з потурання, або мовчазної згоди клубу було застосовано репресивних методів до неповнолітніх представників ультрас. Це відбувається, допоки більшість «старших» хлопців з трибуни ультрас є або учасниками сил оборони України, або активними волонтерами.

Враховуючи усі факти, ультрас Олександрії сприймають дії клубу як спроби загострити відносини з активною спільнотою вболівальників та перекласти на фанатів відповідальність за результати у поточному сезоні. І пропонують організувати конструктивний діалог між клубом та вболівальниками, які завжди готові підтримати команду в скрутний момент».

фанаты ультрас чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
