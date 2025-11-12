Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Известный игрок Челси пережил попытку ограбления собственного дома
Англия
12 ноября 2025, 03:08 | Обновлено 12 ноября 2025, 03:09
Известный игрок Челси пережил попытку ограбления собственного дома

Рахим Стерлинг вместе с семьей не пострадали

Известный игрок Челси пережил попытку ограбления собственного дома
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Игрок лондонского «Челси» Рахим Стерлинг чуть не стал жертвой ограбления в собственном доме.

По информации источника, бандиты в масках проникли в дом футболиста примерно за час до начала матча «Челси» и «Вулверхэмптона» в Кубке английской лиги, который завершился победой «пенсионеров» (4:3).

Грабители рассчитывали, что Рахим будет на матче, однако футболист вместе с семьей находился дома.

Узнав о присутствии Стерлинга, злоумышленники быстро покинули дом и скрылись, не забрав никаких ценностей.

«Мы можем подтвердить, что Рахим Стерлинг стал жертвой взлома дома в эти выходные. Также мы подтверждаем, что он и его дети находились дома во время инцидента.

Это серьезное нарушение приватности и безопасности, однако мы благодарны, что Рахим и его близкие не пострадали. Просим уважать приватность Стерлинга и его семьи в это сложное время», – сказал представитель футболиста.

Это уже не первый подобный случай для Рахима: во время чемпионата мира 2022 года дом Стерлинга в графстве Суррей был ограблен.

Рахим Стерлинг Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига ограбление
Андрей Витренко Источник: The Mirror
