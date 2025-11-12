Известный игрок Челси пережил попытку ограбления собственного дома
Рахим Стерлинг вместе с семьей не пострадали
Игрок лондонского «Челси» Рахим Стерлинг чуть не стал жертвой ограбления в собственном доме.
По информации источника, бандиты в масках проникли в дом футболиста примерно за час до начала матча «Челси» и «Вулверхэмптона» в Кубке английской лиги, который завершился победой «пенсионеров» (4:3).
Грабители рассчитывали, что Рахим будет на матче, однако футболист вместе с семьей находился дома.
Узнав о присутствии Стерлинга, злоумышленники быстро покинули дом и скрылись, не забрав никаких ценностей.
«Мы можем подтвердить, что Рахим Стерлинг стал жертвой взлома дома в эти выходные. Также мы подтверждаем, что он и его дети находились дома во время инцидента.
Это серьезное нарушение приватности и безопасности, однако мы благодарны, что Рахим и его близкие не пострадали. Просим уважать приватность Стерлинга и его семьи в это сложное время», – сказал представитель футболиста.
Это уже не первый подобный случай для Рахима: во время чемпионата мира 2022 года дом Стерлинга в графстве Суррей был ограблен.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Шахтера» будет поддерживать украинцев в следующих матчах
Клуб не будет покупать игроков