Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Секретное лечение. Без комментариев: Ямаль вернулся в Барселону
Испания
12 ноября 2025, 02:11 |
58
0

ВИДЕО. Секретное лечение. Без комментариев: Ямаль вернулся в Барселону

Ламин отказался от общения с прессой после того, как покинул сборную Испании

12 ноября 2025, 02:11 |
58
0
ВИДЕО. Секретное лечение. Без комментариев: Ямаль вернулся в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль вернулся в расположение клуба после того, как покинул сборную Испании.

Футболист досрочно завершил пребывание в лагере национальной команды из-за процедуры, направленной на устранение дискомфорта в паховой зоне. По сообщениям СМИ, «Барселона» провела лечение без предварительного согласования с Испанской федерацией футбола.

После возвращения в Барселону Ямаль избегал общения с прессой и не отвечал на вопросы журналистов в аэропорту.

Ранее стало известно, что из-за травмы юный игрок пропустит ближайшие матчи сборной Испании в квалификации чемпионата мира-2026 против Грузии (15 ноября) и Турции (18 ноября).

Главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте выразил удивление ситуацией:

«Раньше я никогда не сталкивался с подобным и не считаю это нормальным», – отметил наставник.

По теме:
Один из ключевых футболистов Барселоны близок к возвращению после травмы
У Ямаля проблемы с пубалгией. Спортивный врач рассказал подробности
Месси назвал самый счастливый момент за всю карьеру в Барселоне
Ламин Ямаль Барселона сборная Испании по футболу травма видео
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сборная Украины провела первую тренировку во Франции
Футбол | 11 ноября 2025, 20:59 13
ВИДЕО. Сборная Украины провела первую тренировку во Франции
ВИДЕО. Сборная Украины провела первую тренировку во Франции

Команда Сергея Реброва готовится к игре квалификации ЧМ-2026

В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 11 ноября 2025, 08:15 14
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика

Украинец продолжает ждать решения

Реал и Париж разошлись миром в Лиге чемпионов, Челси отгрузил 6 мячей
Футбол | 12.11.2025, 01:09
Реал и Париж разошлись миром в Лиге чемпионов, Челси отгрузил 6 мячей
Реал и Париж разошлись миром в Лиге чемпионов, Челси отгрузил 6 мячей
ФОТО. Его не узнать. Мудрик кардинально сменил имидж
Футбол | 11.11.2025, 20:09
ФОТО. Его не узнать. Мудрик кардинально сменил имидж
ФОТО. Его не узнать. Мудрик кардинально сменил имидж
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Футбол | 11.11.2025, 08:33
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
10.11.2025, 15:11 24
Футбол
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
11.11.2025, 07:22 3
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
10.11.2025, 08:55 3
Бокс
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 8
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Убирайся к черту из бокса»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Убирайся к черту из бокса»
11.11.2025, 07:02
Бокс
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем