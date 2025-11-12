ВИДЕО. Секретное лечение. Без комментариев: Ямаль вернулся в Барселону
Ламин отказался от общения с прессой после того, как покинул сборную Испании
18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль вернулся в расположение клуба после того, как покинул сборную Испании.
Футболист досрочно завершил пребывание в лагере национальной команды из-за процедуры, направленной на устранение дискомфорта в паховой зоне. По сообщениям СМИ, «Барселона» провела лечение без предварительного согласования с Испанской федерацией футбола.
После возвращения в Барселону Ямаль избегал общения с прессой и не отвечал на вопросы журналистов в аэропорту.
Ранее стало известно, что из-за травмы юный игрок пропустит ближайшие матчи сборной Испании в квалификации чемпионата мира-2026 против Грузии (15 ноября) и Турции (18 ноября).
Главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте выразил удивление ситуацией:
«Раньше я никогда не сталкивался с подобным и не считаю это нормальным», – отметил наставник.
Lamine Yamal is back in Barcelona. He’s still wearing the same outfit he wore when he arrived yesterday, which means he arrived, they discovered he wasn’t fit, and sent him back 😂😂pic.twitter.com/gsyv8vDGrG— Anabella💙❤️ (@AnabellaMarvy) November 11, 2025
