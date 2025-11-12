ВИДЕО. Секретное лечение. Без комментариев: Ямаль вернулся в Барселону

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль вернулся в расположение клуба после того, как покинул сборную Испании.

Футболист досрочно завершил пребывание в лагере национальной команды из-за процедуры, направленной на устранение дискомфорта в паховой зоне. По сообщениям СМИ, «Барселона» провела лечение без предварительного согласования с Испанской федерацией футбола.

После возвращения в Барселону Ямаль избегал общения с прессой и не отвечал на вопросы журналистов в аэропорту.

Ранее стало известно, что из-за травмы юный игрок пропустит ближайшие матчи сборной Испании в квалификации чемпионата мира-2026 против Грузии (15 ноября) и Турции (18 ноября).

Главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте выразил удивление ситуацией:

«Раньше я никогда не сталкивался с подобным и не считаю это нормальным», – отметил наставник.