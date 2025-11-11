Шанс для украинцев. Жирона узнала соперника по Кубку Испании

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
11 ноября 2025, 15:51 | Обновлено 11 ноября 2025, 15:58
Команда сыграет против Оренсе

Состоялась жеребьевка второго раунда Кубка Испании. Это последний этап без участия Реала, Барселоны, Атлетико и Атлетика, которые присоединятся к турниру уже в следующем раунде.

Жирона украинцев Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната сыграет против команды Оренсе из третьего по счету дивизиона чемпионата Испании.

Матчи этого раунда пройдут 2-4 декабря.

Кубок Испании. Второй раунд

Оренсе - Жирона

Португалете - Алавес

Реус - Реал Сосьедад

Сант Андреу - Сельта

Атлетико Балеарес - Эспаньол

Эбро - Осасуна

Нумансия - Мальорка

Сабаделл - Депортиво

Понтеведра - Эйбар

Расинг Феррол - Уэска

Понферрадина - Расинг

Мирандес - Спортинг

Културал - Андорра

Сарагоса - Бургос

Сиезе - Леванте

Эстремадура - Севилья

Квинтанар - Эльсе

Навалькарнеро - Хетафе

Кубок Испании по футболу Жирона Владислав Ванат Владислав Крапивцов Виктор Цыганков
