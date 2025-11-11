Шанс для украинцев. Жирона узнала соперника по Кубку Испании
Команда сыграет против Оренсе
Состоялась жеребьевка второго раунда Кубка Испании. Это последний этап без участия Реала, Барселоны, Атлетико и Атлетика, которые присоединятся к турниру уже в следующем раунде.
Жирона украинцев Владислава Крапивцова, Виктора Цыганкова и Владислава Ваната сыграет против команды Оренсе из третьего по счету дивизиона чемпионата Испании.
Матчи этого раунда пройдут 2-4 декабря.
Кубок Испании. Второй раунд
Оренсе - Жирона
Португалете - Алавес
Реус - Реал Сосьедад
Сант Андреу - Сельта
Атлетико Балеарес - Эспаньол
Эбро - Осасуна
Нумансия - Мальорка
Сабаделл - Депортиво
Понтеведра - Эйбар
Расинг Феррол - Уэска
Понферрадина - Расинг
Мирандес - Спортинг
Културал - Андорра
Сарагоса - Бургос
Сиезе - Леванте
Эстремадура - Севилья
Квинтанар - Эльсе
Навалькарнеро - Хетафе
🆚 Definidos los 28 enfrentamientos que dibujan la 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮 𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 de la #CopaDelReyMAPFRE.— RFEF (@rfef) November 11, 2025
📆 2, 3 y 4 de diciembre.#LaCopaMola pic.twitter.com/un7G40PQGd
📌 L'@Ourense_CF serà el rival del Girona a la 2a ronda de la #CopaDelReyMAPFRE— Girona FC (@GironaFC) November 11, 2025
🏟️ L'eliminatòria es disputarà a partit únic entre el 2 i el 4 de desembre a l'estadi de O Couto.
🥰 Fins aviat, @Ourense_CF!
🔗 https://t.co/sLwmvqDrV7#LaCopaMola pic.twitter.com/kpRppqteQw
