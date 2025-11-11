Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Месси назвал самый счастливый момент за всю карьеру в Барселоне
Испания
11 ноября 2025, 22:58
Месси назвал самый счастливый момент за всю карьеру в Барселоне

Лионелю было трудно определиться

Месси назвал самый счастливый момент за всю карьеру в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси назвал самый счастливый момент за всю карьеру в каталонской «Барселоне»:

«Самый счастливый момент в «Барселоне»? Трудно назвать один. Слава Богу, мне посчастливилось пережить много таких моментов. Не знаю, обычно, когда мы говорим о счастье, мы вспоминаем титулы, достижения, важные вещи, которых мы достигли.

Шесть выигранных титулов за год с Гвардиолой были необыкновенными, последняя Лига чемпионов с Луисом Энрике также. Не знаю, трудно остановиться на одном моменте».

Ранее Лионель Месси прокомментировал свой уход из «Барселоны».

Лионель Месси Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
