Месси назвал самый счастливый момент за всю карьеру в Барселоне
Лионелю было трудно определиться
Легендарный аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси назвал самый счастливый момент за всю карьеру в каталонской «Барселоне»:
«Самый счастливый момент в «Барселоне»? Трудно назвать один. Слава Богу, мне посчастливилось пережить много таких моментов. Не знаю, обычно, когда мы говорим о счастье, мы вспоминаем титулы, достижения, важные вещи, которых мы достигли.
Шесть выигранных титулов за год с Гвардиолой были необыкновенными, последняя Лига чемпионов с Луисом Энрике также. Не знаю, трудно остановиться на одном моменте».
Ранее Лионель Месси прокомментировал свой уход из «Барселоны».
