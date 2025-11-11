Месси назвал самый счастливый момент за всю карьеру в Барселоне

Легендарный аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси назвал самый счастливый момент за всю карьеру в каталонской «Барселоне»:

«Самый счастливый момент в «Барселоне»? Трудно назвать один. Слава Богу, мне посчастливилось пережить много таких моментов. Не знаю, обычно, когда мы говорим о счастье, мы вспоминаем титулы, достижения, важные вещи, которых мы достигли.

Шесть выигранных титулов за год с Гвардиолой были необыкновенными, последняя Лига чемпионов с Луисом Энрике также. Не знаю, трудно остановиться на одном моменте».

Ранее Лионель Месси прокомментировал свой уход из «Барселоны».