Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
11 ноября 2025, 14:49 |
34
0

Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025

11 ноября 2025, 14:49 |
34
0
Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

11 ноября состоятся матчи второго тура Итогового турнира АТР 2025 в группе Джимми Коннорса.

Ориентировочно в 21:30 по Киеву на корт выйдут Лоренцо Музетти и Алекс де Минаур.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет пятое очное противостояние соперников. Счет 3:1 в пользу Лоренцо.

В одном квартете Музетти и де Минаур выступают вместе с Карлосом Алькарасом и Тейлором Фритцем.

📺 Видеотрансляция
Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч ATP Finals
Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Лоренцо Музетти Алекс де Минаур смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Бокс | 11 ноября 2025, 08:59 3
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха

WBO и IBF проведут совместную конференцию

Transfermarkt: Тимощук имеет два гражданства – Украины и россии
Футбол | 11 ноября 2025, 12:00 10
Transfermarkt: Тимощук имеет два гражданства – Украины и россии
Transfermarkt: Тимощук имеет два гражданства – Украины и россии

Известный портал подтверждает догадки экс-супруги бывшего хавбека «сине-желтых»

Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Бокс | 11.11.2025, 06:50
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Футбол | 11.11.2025, 04:45
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 10–16.11
Теннис | 11.11.2025, 12:06
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 10–16.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 10–16.11
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
10.11.2025, 03:42
Футбол
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 216
Футбол
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
10.11.2025, 08:55 3
Бокс
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 9
Футбол
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 4
Футбол
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 8
Футбол
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем