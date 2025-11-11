Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 ноября состоятся матчи второго тура Итогового турнира АТР 2025 в группе Джимми Коннорса.

Ориентировочно в 21:30 по Киеву на корт выйдут Лоренцо Музетти и Алекс де Минаур.

Это будет пятое очное противостояние соперников. Счет 3:1 в пользу Лоренцо.

В одном квартете Музетти и де Минаур выступают вместе с Карлосом Алькарасом и Тейлором Фритцем.