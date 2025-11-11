Карпаты не будут проводить спарринг в международную паузу

Как стало известно Sport.ua, во время ноябрьской паузы в УПЛ футболисты «Карпат» не планируют проводить контрольный матч. Кстати, так было и в октябре, когда свои международные поединки проводили сборные.

Подопечные Владислава Лупашко возобновят тренировочный процесс 12 ноября. В расположении команды будут отсутствовать Назар Дончак и Юрий Кокодыняк, которых вызвали в юниорскую сборную Украины (U-19), и Владислав Бабогло, который в ближайшие дни сыграет за сборную Молдовы.

В лазарете «Карпат» продолжают находиться Тимур Стецков и Андрей Булеза.

Сейчас в активе футболистов «Карпат» 18 очков и они на восьмом месте в УПЛ, а в очередном 13 туре примут «Металлист 1925».

Ранее наставник «Карпат» Владислав Лупашко не согласился с дисквалификацией на два матча УПЛ.