Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
11 ноября 2025, 14:01 |
Один из лучших. Стало известно, кто рассудит матч Франция – Украина

Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич

Getty Images/Global Images Ukraine. Славко Винчич

В четверг, 13 ноября 2025 года, в 21:45 по киевскому времени состоится матч 5-го тура отбора к чемпионату мира 2026 между национальными сборными Украины и Франции.

Главным арбитром этой встречи назначен словенец Славко Винчич.

Словенец дважды судил матчи национальной сборной Украины, и в них сине-желтые не уступали – в сентябре 2021 года сыграли вничью с Францией (1:1), а в октябре 2023 года обыграли Северную Македонию (2:0).

Стоит отметить, что Славко Винчич занял второе место в опросе на звание лучшего арбитра 2024 года.

сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Франция - Украина ЧМ-2026 по футболу Славко Винчич судейские назначения
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
