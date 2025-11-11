Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье нашло нового форварда для сборной Украины. Уже обратились в УАФ
Чемпионат мира
11 ноября 2025, 22:06
Полесье нашло нового форварда для сборной Украины. Уже обратились в УАФ

Житомирский клуб посоветовал вызвать в команду Николая Гайдучика

Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября 2025 года Украинская ассоциация футбола официально подтвердила травму нападающего римской «Ромы» и национальной сборной Украины Артема Довбика.

В комментариях под соответствующей публикацией УАФ в Instagram отметился официальный аккаунт житомирского «Полесья». Клубное медиа прислало соответствующий текст:

«Берите Гайдучика 😏».

В сезоне 2025/26 Николай Гайдучик провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
