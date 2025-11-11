Забарный принял участие в сборе на уничтожение шахедов. Его цель – ₴1 млн
Центральный защитник ПСЖ поможет собрать деньги на защиту украинцев
Центральный защитник национальной сборной Украины и французского «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный присоединился к крупнейшему оборонному сбору в истории Украины:
«Я Илья Забарный и я присоединяюсь к ЕДИНОЗБОРУ. Это крупнейший оборонный сбор в истории Украины — 1 миллиард гривен на дроны-перехватчики вражеских шахидов и комплектацию необходимым оборудованием экипажей.
Фонд Сергея Притулы, Всемирный Конгресс Украинцев и 412 бригада Nemesis объединили усилия в Единосборе @oneunited.now
Моя цель: 1 000 000 грн.
Фонд не будет ждать окончания сбора – технику будут закупать и передавать подразделениям сразу.
Собери миллиард! Сбей шахид! Ссылка на банк в описании профиля».
Ранее Илья Забарный получил порцию критики от французских журналистов.
