Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Другие виды
  3. Новости других видов спорта
  4. Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Когда Свитолина делает такое, то она показывает всем...»
Легкая атлетика
11 ноября 2025, 11:22 |
101
0

Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Когда Свитолина делает такое, то она показывает всем...»

Легкоатлетка рассказала, как Элина помогает украинским спортсменам развивать свой бренд

11 ноября 2025, 11:22 |
101
0
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Когда Свитолина делает такое, то она показывает всем...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Левченко

Известная легкоатлетка Юлия Левченко объяснила, как украинская теннисистка Элина Свитолина помогла украинским спортсменам по сотрудничеству с известными брендами.

– Несколько лет назад, когда Элина Свитолина была еще внутри своей карьеры, она говорила в нашем интервью, что в Украине очень непросто найти бренд, который бы вкладывал в поддержку игрока, инвестировал в него. Понятно, что сейчас очень сложный период, война, но в целом этот рынок в Украине существует?

– Я хочу сказать, что спортсмены помогают друг другу в том плане, что когда Элина делает такие коллаборации, какие у нее сейчас есть, она показывает всем другим пример, что со спортсменами можно сотрудничать, что это интересно. И бренду это выгодно.

Возможно, мы не так популярны, как, например, звезды шоубизнеса, но у нас есть свои ценности, у нас есть история, наша, уникальная спортивная история, которую можно тоже интегрировать в историю бренда. Людям это любопытно. Сейчас очень много всего и выделяться очень тяжело. Это как пример того, что так можно делать. И это уже начинают создавать.

Это сложно, потому что со спортсменами немного труднее договориться, и мы все-таки в спорте, у нас есть графики соревнований. И когда они говорят, что вы должны быть там завтра или послезавтра, если это медиаперсона, то она для этого открыта, она может вписать это в свой график. А спортсмен сам себе не принадлежит.

У меня турнир за турниром за границей, сейчас выезжать сложно, потому что ты не летишь на самолете, то есть есть все эти моменты. Конечно, это создает затруднения. И те бренды, которые смогли пробиться из-за этих затруднений и все же выйти на сотрудничество со спортсменом, это, я считаю, очень круто и нужно пробовать это.

Хотя многие боятся, особенно боятся в долгосрочной перспективе, потому что, возможно, имеют ограниченный бюджет, все боятся потратить деньги впустую и т.п. Я бизнес тоже понимаю, но нужно находить как бы свою родственную душу, чтобы это был максимально классный конект, тогда все получится, – сказала Левченко.

По теме:
Новый сезон Бриллиантовой лиги: известно, когда стартуют Магучих и Левченко
Склоним головы. Бегун-марафонец погиб в Донецкой области
ФОТО. Билодид, Селезнев, Костюк и другие: в Киеве прошел SBC Summit Ukraine
Юлия Левченко Элина Свитолина легкая атлетика
Олег Вахоцкий Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?
Футбол | 10 ноября 2025, 15:03 10
Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?
Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?

У Тибо диагностировали травму приводной мышцы правой ноги

Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Футбол | 10 ноября 2025, 18:46 32
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо

Де Калонджи пройдет просмотр в киевском клубе до конца декабря

ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
Футбол | 10.11.2025, 20:25
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
Не только Динамо. Миколенко рассказал, за какой командой следит в УПЛ
Футбол | 11.11.2025, 04:45
Не только Динамо. Миколенко рассказал, за какой командой следит в УПЛ
Не только Динамо. Миколенко рассказал, за какой командой следит в УПЛ
Ольга ХАРЛАН: «Если я хочу чем-нибудь поделиться, сказать важное...»
Другие виды | 05.11.2025, 18:24
Ольга ХАРЛАН: «Если я хочу чем-нибудь поделиться, сказать важное...»
Ольга ХАРЛАН: «Если я хочу чем-нибудь поделиться, сказать важное...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
09.11.2025, 19:52 14
Футбол
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
11.11.2025, 07:22 3
Футбол
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем