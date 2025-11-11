Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Когда Свитолина делает такое, то она показывает всем...»

Известная легкоатлетка Юлия Левченко объяснила, как украинская теннисистка Элина Свитолина помогла украинским спортсменам по сотрудничеству с известными брендами.

– Несколько лет назад, когда Элина Свитолина была еще внутри своей карьеры, она говорила в нашем интервью, что в Украине очень непросто найти бренд, который бы вкладывал в поддержку игрока, инвестировал в него. Понятно, что сейчас очень сложный период, война, но в целом этот рынок в Украине существует?

– Я хочу сказать, что спортсмены помогают друг другу в том плане, что когда Элина делает такие коллаборации, какие у нее сейчас есть, она показывает всем другим пример, что со спортсменами можно сотрудничать, что это интересно. И бренду это выгодно.

Возможно, мы не так популярны, как, например, звезды шоубизнеса, но у нас есть свои ценности, у нас есть история, наша, уникальная спортивная история, которую можно тоже интегрировать в историю бренда. Людям это любопытно. Сейчас очень много всего и выделяться очень тяжело. Это как пример того, что так можно делать. И это уже начинают создавать.

Это сложно, потому что со спортсменами немного труднее договориться, и мы все-таки в спорте, у нас есть графики соревнований. И когда они говорят, что вы должны быть там завтра или послезавтра, если это медиаперсона, то она для этого открыта, она может вписать это в свой график. А спортсмен сам себе не принадлежит.

У меня турнир за турниром за границей, сейчас выезжать сложно, потому что ты не летишь на самолете, то есть есть все эти моменты. Конечно, это создает затруднения. И те бренды, которые смогли пробиться из-за этих затруднений и все же выйти на сотрудничество со спортсменом, это, я считаю, очень круто и нужно пробовать это.

Хотя многие боятся, особенно боятся в долгосрочной перспективе, потому что, возможно, имеют ограниченный бюджет, все боятся потратить деньги впустую и т.п. Я бизнес тоже понимаю, но нужно находить как бы свою родственную душу, чтобы это был максимально классный конект, тогда все получится, – сказала Левченко.