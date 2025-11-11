Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Когда Свитолина делает такое, то она показывает всем...»
Легкоатлетка рассказала, как Элина помогает украинским спортсменам развивать свой бренд
Известная легкоатлетка Юлия Левченко объяснила, как украинская теннисистка Элина Свитолина помогла украинским спортсменам по сотрудничеству с известными брендами.
– Несколько лет назад, когда Элина Свитолина была еще внутри своей карьеры, она говорила в нашем интервью, что в Украине очень непросто найти бренд, который бы вкладывал в поддержку игрока, инвестировал в него. Понятно, что сейчас очень сложный период, война, но в целом этот рынок в Украине существует?
– Я хочу сказать, что спортсмены помогают друг другу в том плане, что когда Элина делает такие коллаборации, какие у нее сейчас есть, она показывает всем другим пример, что со спортсменами можно сотрудничать, что это интересно. И бренду это выгодно.
Возможно, мы не так популярны, как, например, звезды шоубизнеса, но у нас есть свои ценности, у нас есть история, наша, уникальная спортивная история, которую можно тоже интегрировать в историю бренда. Людям это любопытно. Сейчас очень много всего и выделяться очень тяжело. Это как пример того, что так можно делать. И это уже начинают создавать.
Это сложно, потому что со спортсменами немного труднее договориться, и мы все-таки в спорте, у нас есть графики соревнований. И когда они говорят, что вы должны быть там завтра или послезавтра, если это медиаперсона, то она для этого открыта, она может вписать это в свой график. А спортсмен сам себе не принадлежит.
У меня турнир за турниром за границей, сейчас выезжать сложно, потому что ты не летишь на самолете, то есть есть все эти моменты. Конечно, это создает затруднения. И те бренды, которые смогли пробиться из-за этих затруднений и все же выйти на сотрудничество со спортсменом, это, я считаю, очень круто и нужно пробовать это.
Хотя многие боятся, особенно боятся в долгосрочной перспективе, потому что, возможно, имеют ограниченный бюджет, все боятся потратить деньги впустую и т.п. Я бизнес тоже понимаю, но нужно находить как бы свою родственную душу, чтобы это был максимально классный конект, тогда все получится, – сказала Левченко.
