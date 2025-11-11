ФОТО. Шахтер провел восстановительную тренировку после матча УПЛ
Донецкая команда укрепила лидерство в турнирной таблице УПЛ
Донецкий Шахтер провел восстановительную тренировку после матча 12-го тура УПЛ.
Шахтер разгромив Полтаву (7:1) в домашней игре Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер укрепил лидерство в турнирной таблице УПЛ (27 очков).
Бразилец Марлон Гомес назван лучшим игроком поединка по версии болельщиков клуба.
Шахтер продолжает работать во Львове без игроков сборных. 10 ноября проведена тренировка.
