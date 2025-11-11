Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер провел восстановительную тренировку после матча УПЛ
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 13:23 | Обновлено 11 ноября 2025, 13:30
100
0

ФОТО. Шахтер провел восстановительную тренировку после матча УПЛ

Донецкая команда укрепила лидерство в турнирной таблице УПЛ

11 ноября 2025, 13:23 | Обновлено 11 ноября 2025, 13:30
100
0
ФОТО. Шахтер провел восстановительную тренировку после матча УПЛ
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер провел восстановительную тренировку после матча 12-го тура УПЛ.

Шахтер разгромив Полтаву (7:1) в домашней игре Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер укрепил лидерство в турнирной таблице УПЛ (27 очков).

Бразилец Марлон Гомес назван лучшим игроком поединка по версии болельщиков клуба.

Шахтер продолжает работать во Львове без игроков сборных. 10 ноября проведена тренировка.

ФОТО. Шахтер провел восстановительную тренировку после матча УПЛ

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил имя нового коуча молодежной команды
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Второй матч подряд мы неуверенно входим в игру»
ЛНЗ в огне. Определен лучший игрок и тренер 12-го тура УПЛ
Полтава чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Полтава учебно-тренировочные сборы фото тренировка Арда Туран
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Футбол | 11 ноября 2025, 08:33 0
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика

Мичел вспомнил выступления украинского нападающего за каталонский клуб

Transfermarkt: Тимощук имеет два гражданства – Украины и россии
Футбол | 11 ноября 2025, 12:00 8
Transfermarkt: Тимощук имеет два гражданства – Украины и россии
Transfermarkt: Тимощук имеет два гражданства – Украины и россии

Известный портал подтверждает догадки экс-супруги бывшего хавбека «сине-желтых»

Травма Довбика, заявление WADA по Мудрику, обращение Руха к УАФ
Футбол | 11.11.2025, 12:26
Травма Довбика, заявление WADA по Мудрику, обращение Руха к УАФ
Травма Довбика, заявление WADA по Мудрику, обращение Руха к УАФ
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Футбол | 10.11.2025, 13:47
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Футбол | 10.11.2025, 15:11
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
10.11.2025, 20:25 7
Футбол
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 4
Футбол
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 216
Футбол
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 6
Футбол
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 17
Футбол
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 9
Футбол
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
10.11.2025, 08:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем