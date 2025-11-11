Украина. Премьер лига11 ноября 2025, 00:53 | Обновлено 11 ноября 2025, 01:14
Назван лучший игрок Шахтера в матче против Полтавы
Марлон Гомес внес вклад в разгромную победу горняков
11 ноября 2025, 00:53 | Обновлено 11 ноября 2025, 01:14
Назван лучший игрок Шахтера в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Донецкий Шахтер укрепил лидерство (27 очков), разгромив Полтаву (7:1).
Бразилец Марлон Гомес назван лучшим игроком поединка по версии болельщиков клуба.
Полузащитник отметился голов в победном поединке УПЛ во Львове.
Марлон Гомес – лучший игрок Шахтера в матче против Полтавы
