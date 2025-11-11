Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван лучший игрок Шахтера в матче против Полтавы
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 00:53 | Обновлено 11 ноября 2025, 01:14
49
0

Марлон Гомес внес вклад в разгромную победу горняков

ФК Шахтер. Марлон Гомес

Назван лучший игрок Шахтера в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Донецкий Шахтер укрепил лидерство (27 очков), разгромив Полтаву (7:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бразилец Марлон Гомес назван лучшим игроком поединка по версии болельщиков клуба.

Полузащитник отметился голов в победном поединке УПЛ во Львове.

Полтава чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Полтава Марлон Гомес лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
