НАЗАРИНА: «Франция – сборная самого высокого уровня, но все в наших руках»

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Егор Назарина поделился мыслями накануне матчей квалификации ЧМ-2026 против Франции и Исландии:

– Самое главное, что Шахтер победил Полтаву. Это была для нас важная игра, потому что в прошлый раз перед национальной сборной матч не удался, скажем так. А сегодня результат для нас положительный, поэтому настроение, конечно, тоже положительное.

– Франция, Исландия – два сверхважных поединка. Все будут наблюдать. Есть определенное психологическое давление, и это естественно.

– Чем важнее матчи, тем интереснее. Поэтому будем готовиться, анализировать и стараться показать достойную игру и добиться положительного результата.

– Как, по твоему мнению, нужно сыграть с французами, чтобы достичь достойного результата? Ведь это топ-сборная, топ-футболисты.

– Мы приедем в сборную, будем анализировать. Думаю, тренерский штаб подготовит варианты, как действовать против Франции. Мы понимаем, что это сборная высочайшего уровня, но все в наших руках.

– А что скажешь об игре с Исландией, которая состоится в Варшаве?

– Это важная игра. Надеюсь, придет много наших болельщиков, и мы сделаем все, чтобы порадовать их нашей игрой и положительным результатом.